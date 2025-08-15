Областният управител на София: Твърденията за "масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти

Програмата за имоти – държавна собственост не е за продажба. Тя следва строг ред, който гарантира обществен интерес. Това написа профила си във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов, обръщайки се към "Борис Бонев и останалите политически лица, които продължават да се упражняват върху темата.

"Първо имотите се използват за задоволяване на обществени нужди – училища, болници, спортни и културни обекти. "Ако имотът не е зает или има нужда от модернизация, се преценява възможността за концесия или отдаване под наем за осигуряване на обществени услуги. Само когато няма интерес от наем или концесия, държавата и общината могат да пристъпят към разпоредителна сделка – продажба, замяна или друго, след обективен анализ, че имотът не е нужен за обществени функции", пише Арсов.

"Поставянето на обществеността в заблуда с твърдения за "масова продажба" е сериозно и грубо изопачаване на програмата. Истинската ѝ цел е прозрачност, ефективност и обществени ползи, а не сензационни политически лозунги", коментира областният управител.