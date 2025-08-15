БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 02:45 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Областният управител на София: Твърденията за "масова продажба" са грубо изопачаване на програмата за държавни имоти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
областният управител софия твърденията масова продажба грубо изопачаване програмата държавни имоти
Снимка: Стефан Арсов/Фейсбук
Слушай новината

Програмата за имоти – държавна собственост не е за продажба. Тя следва строг ред, който гарантира обществен интерес. Това написа профила си във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов, обръщайки се към "Борис Бонев и останалите политически лица, които продължават да се упражняват върху темата.

"Първо имотите се използват за задоволяване на обществени нужди – училища, болници, спортни и културни обекти. "Ако имотът не е зает или има нужда от модернизация, се преценява възможността за концесия или отдаване под наем за осигуряване на обществени услуги. Само когато няма интерес от наем или концесия, държавата и общината могат да пристъпят към разпоредителна сделка – продажба, замяна или друго, след обективен анализ, че имотът не е нужен за обществени функции", пише Арсов.

"Поставянето на обществеността в заблуда с твърдения за "масова продажба" е сериозно и грубо изопачаване на програмата. Истинската ѝ цел е прозрачност, ефективност и обществени ползи, а не сензационни политически лозунги", коментира областният управител.

#имоти - държавна собственост #държавни имоти #областен управител на София

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
4
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Регионални

33 екипажа стартираха в регатата "Кор Кароли" (ВИДЕО)
33 екипажа стартираха в регатата "Кор Кароли" (ВИДЕО)
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево
Чете се за: 03:30 мин.
С близо 3 промила: Пияна шофьорка рани възрастна жена, удари два паркирани автомобила С близо 3 промила: Пияна шофьорка рани възрастна жена, удари два паркирани автомобила
Чете се за: 01:45 мин.
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт Пловдивската полиция задържа мним кинезитерапевт
Чете се за: 01:35 мин.
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата 21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
"Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево "Стана като ден, после видях пожара": На косъм от трагедия се размина село Пясъчево
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ) Пожар избухна в руенското село Разбойна, горят къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Срещата Тръмп-Путин: Разговор за мир или за бизнес?
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ