Обновено е художественото осветление на столичните храмове „Св. Седмочисленици“ и Руската църква „Св. Николай Чудотворец“, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

„Монтирани са нови LED системи, които подчертават архитектурната им стойност и ни позволяват да видим красотата им и през нощта. Така в празничните дни тези свети места ще посрещнат хората със светлина отвътре и отвън", добави столичният кмет.

Васил Терзиев отбеляза, че християнският свят се подготвя за най-светлия си празник. Великден е времето, в което се обръщаме към себе си, за да потърсим светлината в душите си, а градът притихва в очакване на Възкресението, посочи кметът.

С трайното затопляне на времето, в процес са и дейностите по миене на улиците и подходите към храмовете в цяла София. Вече са почистени пространствата около църквите и в „Младост“, „Люлин“, „Овча купел“, „Витоша“, „Надежда“, „Оборище“, „Панчарево“, „Нови Искър“ и „Красно село“, “Възраждане” и “Триадица”, като работата продължава по график и в останалите райони, посочи още Васил Терзиев.

Столичната община обнови художественото осветление на паметника на Васил Левски в центъра на града, съобщиха от общинската администрация през март. В рамките на дейностите са монтирани 10 нови енергоспестяващи LED осветители, които подчертават архитектурните детайли на монумента.