Ново осветление за паметника на Васил Левски



София става по-светла и по-безопасна, след като общината продължава да обновява уличното и парковото осветление.

Част от тази програма включва и подобрения около паметника на Васил Левски, където също се работи по по-модерно и ефективно осветяване. Целта е мястото да бъде по-добре видимо и по-сигурно, особено вечер.

През последните години са подменени и ремонтирани стотици лампи в големите паркове. В Южния и Западния парк са възстановени над 500 осветителни тела, а в парк „Заимов“ е направена цялостна модернизация с нови кабели, стълбове и LED осветление.

Подобрения има и в центъра на града – осветлението около ключови места като Народен театър „Иван Вазов“ също е обновено.

Предстои да бъдат осветени и други знакови локации, включително паметници и храмове, за да бъде градската среда по-сигурна и по-приятна.

По данни на кмета Васил Терзиев само през 2025 г. са подменени около 9000 улични лампи.

Накратко: София инвестира в по-модерно осветление, а паметникът на Левски също е част от тази промяна.