Образователната група "Светлина" стана партньор на благотворителна инициатива на БФС

Образователната група "Светлина", обединяваща пет детски градини и ясли, както и основно училище, стана официален партньор на двудневната благотворителна фиеста "Заедно за децата", съобщават от БФС.

Институцията, която има над 26 години опит в работа с деца, ще подкрепи събитието, организирано съвместно от Българския футболен съюз и фондация "Слънчеви деца 2024".

"Заедно за децата" ще се проведе на 2-3 септември на стадион "Юнак", като цената на дневния билет е 20 лева, а всички събрани приходи ще бъдат дарени за различни благотворителни детски каузи.

В инициативата ще се включат популярни футболни личности - Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов, както и лица от родния шоубизнес начело с Криско, Любо Киров, Графа, Ники Кънчев и още много други.