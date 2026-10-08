Община Габрово очаква средства за възстановяване след щетите от наводненията през месец май

Общината очаква решение на Междуведомствената комисия към Министерския съвет за средствата, реализирани от различни фирми за извършените аварийно-възстановителни дейности непосредствено след наводненията през месец май. Това съобщи кметът на Габрово Таня Христова.

По думите ѝ общината все още се намира във възстановителен период и очаква решение на комисията за направените разходи. За първоначалните разчиствания и най-спешните мерки непосредствено след наводненията са били необходими около 135 000 евро. Средствата са били използвани за възстановяване на проходимостта на различни участъци на територията на общината, засегнати от обилните валежи през месец май.

Христова уточни, че общината е описала и други, по-трайно засегнати участъци, за възстановяването на които са изготвени количествено-стойностни сметки. Тяхната стойност е близо един милион евро.

„Първо настояваме за тези, които са най-неотложни за разплащане към вече извършените разходи от фирмите“, каза Христова.

Тя допълни, че именно разходите за първоначалните аварийни действия вече са извършени и общината е задължена към фирмите, които са участвали във възстановителните дейности. За тях има издадени фактури и необходимите документи трябва да бъдат представени пред Междуведомствената комисия.

По думите на кмета останалите близо 1 млн. евро са необходими за възстановяване на улици и части от градската и селищната инфраструктура, където разрушенията не могат да бъдат отстранени само чрез непосредствени аварийни действия и са необходими по-сериозни строително-възстановителни работи.