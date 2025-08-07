БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Общината в Солун започна да поставя скоби на неправилно паркирани автомобили

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Снимка: илюстративна
От днес служители на общинската полиция в гръцкия град Солун поставят скоби на неправилно паркирани автомобили в града, съобщи АНА-МПА.

Цел на мярката е да повиши чувствителността на водачите към неправилното паркиране предимно на места, запазени за постоянни жители или за товаро-разтоварни дейности, както и на пространства за достъп на хора със специални нужди.

"След като изчерпахме всеки друг начин в усилията на общинската и пътната полиция за налагане на Правилника за движението по пътищата и за предотвратяване на неправилното паркиране, взехме решение и вече прилагаме и системата със скоби", каза зам.-кметът на Солун Костас Циапакидис.

"До момента в много случаи нарушители предимно от чужбина късаха (фиша с) глобата и напускаха страната, защото нарушението не излизаше никъде. Със скобите вече това не може да стане, защото само общинската полиция може да ги свали след плащане на глобата", обясни той.

Мярката ще остане в сила поне до края на септември, защото в момента градът има много посетители от балкански страни, а и предстои Солунският международен панаир, по време на който също се очакват много гости.

На 13 септември влиза в сила и новият, по-строг Правилник за движението по пътищата в Гърция. До края на годината се очаква и голямо увеличение на броя на служителите на общинската полиция в Солун, като ще бъдат наети още 80 души и броят на патрулиращите общински полицаи ще достигне до 120.

