Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец. Заради големия пожар в землището на с. Сливово, обхванал впоследствие и землищата на селата Синьо Камене и Гранитец, кметът на Община Средец обяви бедствено положение. От местната управа призовават гражданите да изпълняват указанията на компетентните органи.

По-рано от Министерството на отбраната обявиха, че заради разрастването на пожара в района на с. Сливово се е наложило да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, участват в координирането на съвместните дейности и подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.