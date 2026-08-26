Обявиха Бруно Фернандеш за Играч на годината във Висшата лига

Бруно Фернандеш, който записа 21 асистенции през миналия сезон в английското първенство по футбол, бе обявен за играч на годината във Висшата лига, а бившият нападател на Лудогорец (Разград) Игор Тиаго попадна в идеалния състав редом до суперзвездата Ерлинг Холанд.

Капитанът Фернандеш, който е в Юнайтед от 2020, отбеляза също така девет попадения и помогна на отбора да завърши на трето място в класирането.

Наградата на Съюза на професионалните футболисти (ПФА) бе спечелена от играч на Юнайтед за 12-и път, което е абсолютен рекорд във Висшата лига. Фернандеш е и вторият португалец с отличието след Кристиано Роналдо, който беше победител в анкетата през 2007 и 2008. Халфът направи отличен пролетен дял във Висшата лига под ръководството на Майкъл Карик, който му даде повече свобода в средата и повече контрол върху нападението.

"Специалитетът на Бруно е да твори. Той е изключително интелигентен футболист и по мое мнение по-голямата свобода подхранва качествата му", заяви Карик през месец февруари.

Фернандеш има 110 гола и 106 асистенции за Юнайтед, прехвърляйки границата от 200 в рамките на 314 мача. Той е вторият футболист на отбора с подобно постижение във Висшата лига и първи след Уейн Рууни, който записа постижението в 295 двубоя.

Най-добра сред дамите стана нападателката на Манчестър Сити Кадия Шоу, която бе основен реализатор на първенството с 21 гола. Тя печели наградата за втори път след 2024. Най-добър млад футболист е Нико О'Райли от Манчестър Сити, а сред девойките за втора поредна година това е нападателката на Арсенал Оливия Смит.

Фернандеш е единственият футболист на Юнайтед в анкетата, която отново бе доминирана от играчи на Арсенал (5) и Манчестър Сити (4). Единствен извън топ 3 е бившият нападател на Лудогорец (Разград) Игор Тиаго, който отбеляза 22 попадения и си спечели място в националния отбор на Бразилия за Световното първенство по футбол.

Идеален отбор на ПФА за годината:

вратар: Давид Рая (Арсенал)

защитници: Габриел Магаляеш (Арсенал), Нико О'Райли (Манчестър Сити), Уилям Салиба (Арсенал), Юриен Тимбер (Арсенал)

халфове: Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Раян Шерки (Манчестър Сити)

нападатели: Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Антоан Семеньо (Манчестър Сити) и Игор Тиаго (Брентфорд).