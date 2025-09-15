Обявяват новият селекционер на България на 24 септември

Новият национален селекционер по футбол ще бъде обявен на 24 септември. Тогава има Изпълком на БФС, след който ще стане ясно кой ще води България, разкри президентът на футболната централа Георги Иванов.

Селекционерът на младежкият тим Александър Димитров далеч не е единственият вариант за нов наставник. Овакантилият поста миналата седмица Илиан Илиев е оставил отбора в деликатна ситуация предвид етапа от сезона и задаващите се през октомври мачове срещу Турция и Испания, обобщи Иванов.

„Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който се тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори“, коментира Иванов.

Интригата в първенството ни тази година ще бъде доста по-сериозна, обеден е президентът на БФС.

„Отдавна чакаме да има интрига в първенството“, добави Иванов, който днес откри реновиран футболен терен в бургаския квартал Ветрен.

