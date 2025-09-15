БНТ
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
14:32, 15.09.2025
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
14:14, 15.09.2025
Чете се за: 02:30 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
11:39, 15.09.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
10:56, 15.09.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
08:52, 15.09.2025
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
08:02, 15.09.2025
Чете се за: 00:47 мин.
Информационна кампания за еврото в училищата
12:00, 15.09.2025
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
09:50, 15.09.2025
Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове
09:37, 15.09.2025
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
09:04, 15.09.2025
Как посрещат учебната година в столичното 119-о училище?
08:49, 15.09.2025
Турски съд решава дали да отстрани от длъжност лидера на опозицията
08:37, 15.09.2025
Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна посреща новата...
08:11, 15.09.2025
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция...
Реклама
НТ "Иван Вазов" обяви програмата си за сезон 2025/2026
Фестивалът "КвАРТал" в София празнува 10 години
12:48, 15.09.2025
Лятна ваканция в библиотеката в Полски Тръмбеш
12:44, 15.09.2025
Известни личности четат любими детски книги в София
12:41, 15.09.2025
МОН връчва почетното отличие "Национална диплома" на випуск 2025
12:31, 15.09.2025
Гимназията по приложни изкуства в Трявна още чака ремонт
12:19, 15.09.2025
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...
13:17, 15.09.2025
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
11:58, 15.09.2025
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
14:10, 15.09.2025
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
12:13, 15.09.2025
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
13:58, 15.09.2025
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Почина отец Иван от Нови хан
11:33, 15.09.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
09:37, 15.09.2025
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
06:48, 15.09.2025 (обновена)
Чете се за: 02:30 мин.
По света
