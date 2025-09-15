БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Колко струват основните продукти?

Стабилизиране на цените от 20 май насам отчитат от държавната комисия за стокови борси и тържища. Потребителската кошница за тази седмица е 96 лв. по цени на едро.

Пазарът остава устойчив, без тенденции или признаци за нещо ненормално при цените в евро на основните храни - плодове и зеленчуци. Впечатление прави олиото, при което има лек ръст. Очаква се реколтата от Черноморския регион, тъй като тази в България няма да бъде толкова добра през тази година.

Все пак от комисията успокояват, че има достатъчно олио на европейския пазар, така че да може да очакваме сериозно повишение на цените, ако въобще такова се случи в следващите няколко месеца.

"През миналата седмица наблюдаваме стойност от 96 лева, т.е. 2 лева по-малко от миналата седмица, но това не се дължи на поевтиняване на потребителската кошница. Вместо кайсиите вкарахме гроздето, което е значително по-низко от кайсията. Имаме запазване на относителната стойност на потребителската кошница, т.е. дребни вариации в различните продукти без промяна в крайната стойност", каза Владимир Иванов, директор на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

На световните пазари картината също е спокойна.

