Обявяват отличията "Почетен гражданин на София"

Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание на 17 септември по повод празника на града. Кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще връчат отличията „Почетен гражданин на София“ и „Почетен знак на Столична община“.
Тази година със званието „Почетен гражданин на София“ ще бъдат удостоени:
- Стефан Мавродиев – театрален и киноактьор, режисьор и поет;
- Виктор Лилов – олимпийски шампион по науки за 2024 г.;
- Таня Богомилова – олимпийска шампионка по плуване от игрите в Сеул 1988 г.;
- Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини, победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо;
- арх. Станислав Константинов;
- поетът Найден Вълчев;
- актьорът Руси Чанев;
- Иван Ничев – режисьор, сценарист и оператор;
- проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.
С „Почетен знак на Столична община“ ще бъдат отличени:
- Дружеството на кардиолозите в България;
- Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел;
- Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“;
- Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят България на международната спортна сцена.