ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 01:27 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Обявяват отличията "Почетен гражданин на София"

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Столичният общински съвет с празнично заседание 

Столична община
Снимка: БТА
Столичният общински съвет ще проведе тържествено заседание на 17 септември по повод празника на града. Кметът Васил Терзиев и председателят на градския парламент Цветомир Петров ще връчат отличията „Почетен гражданин на София" и „Почетен знак на Столична община".

Тази година със званието „Почетен гражданин на София" ще бъдат удостоени:

  • Стефан Мавродиев – театрален и киноактьор, режисьор и поет;
  • Виктор Лилов – олимпийски шампион по науки за 2024 г.;
  • Таня Богомилова – олимпийска шампионка по плуване от игрите в Сеул 1988 г.;
  • Алберт Попов – състезател по ски алпийски дисциплини, победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо;
  • арх. Станислав Константинов;
  • поетът Найден Вълчев;
  • актьорът Руси Чанев;
  • Иван Ничев – режисьор, сценарист и оператор;
  • проф. дтн инж. Цоло Вутов – индустриалец, учен и благодетел.

С „Почетен знак на Столична община" ще бъдат отличени:

  • Дружеството на кардиолозите в България;
  • Мария Ландова – художник, преподавател и културен деятел;
  • Мария Атанасова – педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим" и театър „Мим-Арт";
  • Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят България на международната спортна сцена.

След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори?
След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори?
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Военноморските сили унищожиха безпилотен плавателен апарат във водите на Черно море Военноморските сили унищожиха безпилотен плавателен апарат във водите на Черно море
Чете се за: 00:32 мин.
Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков Първото заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, каза Росен Желязков
Чете се за: 03:42 мин.
Полицията в Бургас намери над 500 таблетки амфетамин в такси Полицията в Бургас намери над 500 таблетки амфетамин в такси
Чете се за: 00:40 мин.
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
Чете се за: 01:57 мин.

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
