Очаква се затопляне през следващата седмица

Затопляне предстои в близките дни, по-съществено в началото на новата седмица, когато в повечето райони от страната максималните температури ще бъдат над 20°.

Преди това обаче, през нощта и в сутрешните часове ще превалява дъжд и сняг, а в котловините на Югозападна България ще има условия за образуване на слани.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 4°, в София – около 0°, на морския бряг – от 2° до 6°, а максималните - между 10° и 15°, в София – около 10°, по Черноморието - от 10° до 13°. Облачността над страната ще е по-често значителна. Ще има изолирани и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен, на морския бряг – североизточен вятър.

В планините вятърът ще бъде временно силен, от север, а границата между дъжд и сняг ще остане на около 1000 метра надморска височина.

Слънчево ще бъде в северните райони на континента, в по-голямата част от Пиренейския полуостров и Италия. С валежи от дъжд и сняг ще бъде в южните райони на Скандинавския полуостров, Дания и Румъния. Дъжд ще вали и в източната половина от Балканите, където ще остане по-студено от обичайното за сезона.

У нас, в събота вятърът ще отслабне, а температурите слабо ще се повишат. Превалявания от дъжд ще има главно в югозападните и планинските райони. В неделя ще преобладава слънчево време, но ще има и слаби валежи, с по-голяма вероятност в планинските и източните части от страната. Затоплянето ще продължи. В понеделник ще е предимно слънчево с максимални температури между 16° и 21°. Във вторник облачността ще се увеличава и до края на деня в западните райони ще завали дъжд.