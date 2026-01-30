Очилата на Макрон в Давос доведоха до срив на сайта на производителя им

Появата на Еманюел Макрон със слънчеви очила по време на форума в Давос предизвика неочаквана вълна от интерес. Вместо да се говори само за речта му, вниманието на много хора се насочи към аксесоара, който носеше.

След появата му на сцената, уебсайтът на производителя на очилата е бил претоварен заради огромния брой посещения и поръчки и временно е спрял да работи. Наложило се е да бъде създадена отделна страница само заради засиления интерес.

Интересът е бил толкова голям, че стойността на компанията на борсата рязко се е покачила, след период на спад. Това е най-силното ѝ представяне за няколко дни откакто съществува.

Очилата са произведени изцяло във Франция, а историята им започва още през 2024 г., когато от президентската институция търсят продукт, направен в страната, за дипломатически подарък. По-късно Макрон решава да използва същия модел и за себе си, като настоява лично да го закупи.

Случаят показва колко силно влияние могат да имат публичните личности – дори един детайл от визията им е способен да предизвика световен интерес.