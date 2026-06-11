БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очоа ще приключи с футбола след световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

За Очоа това ще бъде шести Мондиал.

гийермо очоа предвожда мексико шесто световно първенство
Снимка: БТА
Слушай новината

Легендарният вратар на мексиканския отбор Гийермо Очоа (40 г.) потвърди оттеглянето си от националния отбор след Световното първенство през 2026 г. За Очоа това ще бъде шести Мондиал. Той е изиграл 153 мача за националния отбор, 63 от които е запазил сухи мрежи.

„Що се отнася до националния отбор, това е 100% сигурно. Сега е подходящият момент да спра, защото името ми вече е в този списък с невероятни играчи, като Лионел Меси и Кристиано Роналдо... Що се отнася до клубния футбол, трябва да помисля за това. Никой не знае за това, защото не се показва по телевизията, но аз пожертвах много през последните три или четири години, за да играя на това Световно първенство. Бях напълно сам в Италия, Португалия и Кипър. Беше трудно за мен и семейството ми, които останаха в Мадрид. След толкова години във футбола ми трябват две или три години, за да подредя мислите си.

Това е футболът. След Катар започнах да се подготвям за пенсиониране, така че това няма да е изненада. Няма да е лесно, но познавам себе си добре и никой няма да ме принуждава да работя. Имам тази свобода, но все пак е жалко, че няма да мога да играя футбол през целия си живот“, каза Очоа, цитиран от "Екип".

#Гийермо Очоа #Мондиал 2026 #Мексико

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
1
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
2
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
3
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
4
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на опозицията в парламента
5
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Мондиал 2026

Мароко с две промени в състава си преди началото на Мондиала
Мароко с две промени в състава си преди началото на Мондиала
Историята на стадион "Ацтека" Историята на стадион "Ацтека"
Чете се за: 01:07 мин.
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Джани Ифантино: Нека партито започне Джани Ифантино: Нека партито започне
Чете се за: 04:20 мин.
Ралф Рангинк повика Деян Любичич за Мондиала Ралф Рангинк повика Деян Любичич за Мондиала
Чете се за: 00:45 мин.
Стотици полицаи са разположени в Мексико Сити преди мача на откриването Стотици полицаи са разположени в Мексико Сити преди мача на откриването
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Рекордна инфлация в САЩ: Тръмп обеща, че когато войната в Иран...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сръбският президент Вучич планира да подаде оставка
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ