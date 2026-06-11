Очоа ще приключи с футбола след световното

Легендарният вратар на мексиканския отбор Гийермо Очоа (40 г.) потвърди оттеглянето си от националния отбор след Световното първенство през 2026 г. За Очоа това ще бъде шести Мондиал. Той е изиграл 153 мача за националния отбор, 63 от които е запазил сухи мрежи.

„Що се отнася до националния отбор, това е 100% сигурно. Сега е подходящият момент да спра, защото името ми вече е в този списък с невероятни играчи, като Лионел Меси и Кристиано Роналдо... Що се отнася до клубния футбол, трябва да помисля за това. Никой не знае за това, защото не се показва по телевизията, но аз пожертвах много през последните три или четири години, за да играя на това Световно първенство. Бях напълно сам в Италия, Португалия и Кипър. Беше трудно за мен и семейството ми, които останаха в Мадрид. След толкова години във футбола ми трябват две или три години, за да подредя мислите си.

Това е футболът. След Катар започнах да се подготвям за пенсиониране, така че това няма да е изненада. Няма да е лесно, но познавам себе си добре и никой няма да ме принуждава да работя. Имам тази свобода, но все пак е жалко, че няма да мога да играя футбол през целия си живот“, каза Очоа, цитиран от "Екип".