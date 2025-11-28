БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Одермат започна подобаващо сезона в Супер-Г за Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази

Историята на деня обаче беше завръщането на Александър Омод Килде, който отсъстваше близо 2 години от Белия керван.

Марко Одермат
Снимка: БТА
Слушай новината

Марко Одермат спечели първия супергигантския слалом за сезона в Деня на благодарността в американския зимен център Копър Маунтин, докато Александър Омод Килде разплака годеницата си Микаела Шифрин, завръщайки се на пистата след близо две години пауза.

Швейцарската звезда вече спечели първия гигантски слалом в Зьолден в сезона преди Олимпийските игри в Италия през февруари.

Пистата в Колорадо е домакин на състезания от Световната купа за мъже едва за втори път след 1975-1976 и тя беше сцена на поредното силно представяне на Одермат, който все пак трябваше да навакса времето в последния участък, за да финишира за 1:07.70 минута и да победи Винсент Крихмайер (Австрия) с 0.08 секунди.

Това попречи на Австрия да запише троен подиум, след като Рафаел Хазер остана на 0.13 на третото място, а Щефан Бабински завърши четвърти.

Това беше 47-а победа в Световната купа за Одермат и 16-а в супергигантски слалом. Той за 26-и път се качва на подиума в супергигантски слалом, което го изравнява на трето място с норвежеца Кьетил Янсруд във вечната ранглиста, след Херман Майер и Аксел Лунд Свиндал.

Одермат, защитаващ първото си място в общото класиране, е печелил кристалния глобус в супергигантския слалом през последните три години.

През по-голямата част от това време Александър Омод Килде, носител на Световната купа за 2020-а и победител в 21 старта, беше извън спорта заради контузии, получени при ужасяващо падане по време на спускане през януари 2024-а.

33-годишият норвежец се класира на 24-о място и получи прегръдка от развълнуваната Шифрин минути след финала. По-късно тя направи снимка на Килде с Одермат, който поздравяваше съперника си за завръщането му в състезанието.

Килде претърпя операция за сериозно порязване и увреждане на нервите в десния прасец и две скъсани връзки в рамото след падането във Венген. Оттогава той казва, че кракът му никога няма да бъде същият и че движението в рамото му е ограничено.

Това беше първото от деветте състезания в супергигантския слалом в един сезон. Бийвър Крийк (САЩ) е домакин на втория старт през следващия месец.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Александър Омод Килде #Марко Одермат

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
1
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
3
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
4
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
5
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Парламентът събра кворум от втория опит
6
Парламентът събра кворум от втория опит

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Други спортове

Джорджо Роко ще открие ски сезона в Банско
Джорджо Роко ще открие ски сезона в Банско
Успешно начало за българските бадминтонисти в Кардиф Успешно начало за българските бадминтонисти в Кардиф
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 27.11.2025 г., 20:55 ч. Спортни новини 27.11.2025 г., 20:55 ч.
Ивет Горанова отпадна на 1/8-финалите на световното в Кайро Ивет Горанова отпадна на 1/8-финалите на световното в Кайро
Чете се за: 00:32 мин.
Алберт Попов: Живея втори живот Алберт Попов: Живея втори живот
Чете се за: 06:45 мин.
Адриен Фурмо поведе след втория ден на Рали Саудитска Арабия Адриен Фурмо поведе след втория ден на Рали Саудитска Арабия
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови...
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански 35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич и Сандански
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Великобритания издаде временен лиценз за сделки с австрийското...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След решението на Франция за казармата - къде в Европа има военна...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ