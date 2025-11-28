Одермат започна подобаващо сезона в Супер-Г за Световната купа

Марко Одермат спечели първия супергигантския слалом за сезона в Деня на благодарността в американския зимен център Копър Маунтин, докато Александър Омод Килде разплака годеницата си Микаела Шифрин, завръщайки се на пистата след близо две години пауза.

Швейцарската звезда вече спечели първия гигантски слалом в Зьолден в сезона преди Олимпийските игри в Италия през февруари.

Пистата в Колорадо е домакин на състезания от Световната купа за мъже едва за втори път след 1975-1976 и тя беше сцена на поредното силно представяне на Одермат, който все пак трябваше да навакса времето в последния участък, за да финишира за 1:07.70 минута и да победи Винсент Крихмайер (Австрия) с 0.08 секунди.

Това попречи на Австрия да запише троен подиум, след като Рафаел Хазер остана на 0.13 на третото място, а Щефан Бабински завърши четвърти.

Това беше 47-а победа в Световната купа за Одермат и 16-а в супергигантски слалом. Той за 26-и път се качва на подиума в супергигантски слалом, което го изравнява на трето място с норвежеца Кьетил Янсруд във вечната ранглиста, след Херман Майер и Аксел Лунд Свиндал.

Одермат, защитаващ първото си място в общото класиране, е печелил кристалния глобус в супергигантския слалом през последните три години.

През по-голямата част от това време Александър Омод Килде, носител на Световната купа за 2020-а и победител в 21 старта, беше извън спорта заради контузии, получени при ужасяващо падане по време на спускане през януари 2024-а.

33-годишият норвежец се класира на 24-о място и получи прегръдка от развълнуваната Шифрин минути след финала. По-късно тя направи снимка на Килде с Одермат, който поздравяваше съперника си за завръщането му в състезанието.

Килде претърпя операция за сериозно порязване и увреждане на нервите в десния прасец и две скъсани връзки в рамото след падането във Венген. Оттогава той казва, че кракът му никога няма да бъде същият и че движението в рамото му е ограничено.

Това беше първото от деветте състезания в супергигантския слалом в един сезон. Бийвър Крийк (САЩ) е домакин на втория старт през следващия месец.