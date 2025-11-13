БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Одобрен е проект на Закон за бюджета на Здравната каса за догодина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
болници източили близо половин милиона лева здравната каса
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Министерският съвет на прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Предвидени са 5 571 998,4 хил. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 196 424,8 хил. евро, от които 3 177 034,8 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване.

Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5 571 998,4 хил. евро. Приходите и разходите по законопроекта са със 727 652,9 хил. евро повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г. или 15,0% ръст.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 985 168,9 хил. евро, което представлява увеличение с 448 026,7 хил. евро спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г. или 9,9 % ръст.

Нов момент в проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. са предвидените в приходната част трансфери от централния бюджет в размер на 260 000,0 хил. евро съгласно чл. 23, ал.1, т. 12 от Закона за здравното осигуряване. Средствата са предназначени за заплащане на дейности на лечебни заведения съгласно чл. 80б, ал.1 от Закона за лечебните заведения, като Българският лекарски съюз и НЗОК договарят разпределението на средствата, с изключение на средствата по чл.7, ал. 3.

През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер - 98 717,5 хил. евро за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2026 г. създават стабилна финансова рамка за функциониране на системата на здравното осигуряване.

#Държавен бюджет #бюджет на НЗОК

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
1
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
2
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
3
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
4
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
5
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
6
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
3
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Здраве

БАН отчете екстремна магнитна буря над България
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Д-р Иван Маджаров от БЛС: Отказваме да делим лекарите на млади или възрастни Д-р Иван Маджаров от БЛС: Отказваме да делим лекарите на млади или възрастни
Чете се за: 02:50 мин.
Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически Във всеки областен град се предвижда да бъдат формирани нов тип лечебни заведения като стратегически
Чете се за: 02:00 мин.
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата "Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
12203
Чете се за: 02:20 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка - Здравното министерство я прие (ОБЗОР) Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка - Здравното министерство я прие (ОБЗОР)
Чете се за: 03:22 мин.
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната детска болница Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
У нас
Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ