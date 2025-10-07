БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Офер Янай: Василие Мицич отказа повече пари от Реал Мадрид, за да премине в Апоел

от БНТ
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Собственикът на Апоел Тел Авив разкри как е успял да привлече баскетболиста.

Василие Мицич
Снимка: БГНЕС
Собственикът на баскетболния Апоел Тел Авив Офер Янай разкри в специализирания подкаст "Euro Insiders" подробности за процеса, довел до пристигането на сръбската звезда Василие Мичич в израелския клуб.

Янай заяви, че към плеймейкъра е имало по-солидни във финансово изражение оферти, отколкото тази на Апоел.

"Има пари, но страстта и визията са все по-малко. Ако имаш страст и визия, значи искаш да си част от историята. Ето, да вземем за пример Мичич. Реал Мадрид му предложи повече пари, но той избра нас. Дойде при нас, защото знаеше, че ако отиде в Реал Мадрид, ще спечели Евролигата, но ако дойде в Апоел, той ще бъде този, който създава всички промени на клубно ниво за по-дълъг период от време. Да превърне топ отбор от Еврокъп в кандидат за Евролигата и може би дори повече... От него зависи", коментира босът на Апоел Тел Авив.

Офер Янай твърди още, че Мицич му е казал, че знае какво е да преминеш през война.

"Помолихме да му изпратим нова оферта, за да бъдем в играта. Попитаха ме защо, тъй като първоначално не го искахме, защото искаше твърде много пари, а аз отговорих, че агентите със сигурност ще използват бомбардировките като извинение, за да получат още повече пари. Василие Мицич и баща му ми казаха, че са сърби и че знаят какво е да си във война. Също така, че се надява, че ще се оправим. Това беше специален момент и моментът, в който той реши, че иска да дойде при нас", добави Янай.

На определен етап преговорите бяха прекъснати поради прекомерни финансови искания от страна на играча.

"Обикновено съм много разумен човек, но имам и тази мистична страна... Има неща в живота, които не са рационални. Когато за първи път прекратихме преговорите, казах на Васа, че иска твърде много пари, че разбирам, че няма да дойде в Апоел. Имал съм няколко ситуации в живота си, в които можех да видя бъдещето и знаех какво ще се случи. Казах му, че съм видял, че ще играе за Апоел, но след това ми стана ясно, че това е било измамно първия път. Казах му го и се сбогувахме, всеки пое по свой собствен път. Тогава Васа ми изпрати съобщение и бързо подписахме договора, въпреки че се случи много късно, в три часа сутринта", разказа още собственикът на Апоел Тел Авив.

