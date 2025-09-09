БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Официално: Падна първата глава във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Разпадане във взаимоотношенията със собственика е причината за първото уволнение за сезона.

Нуно Ешпирито Санто
Снимка: БТА
Слушай новината

Мениджърът на Нотингам Форест Нуно Ешпирито Санто е уволнен. Това съобщиха от английския клуб малко след полунощ местно време.

Преди месец португалският мениджър на тима каза, че отношенията му с гръцкия собственик Евангелос Маринакис са в много лошо състояние и раздялата между двете страни изглежда неизбежна, въпреки рекордно доброто класиране през миналия сезон.

51-годишният Ешпирито Санто бе назначен за мениджър през декември 2023 година, когато двукратните европейски шампиони се бореха за оставане във Висшата лига. Под негово ръководство обаче те записаха най-доброто си класиране за последните три десетилетия. Нотингам завърши сезон 2024/25 на седмо място в класирането, като до последно бе в борбата за място в Шампионската лига. Тимът все пак придоби право за участие в Лига Европа.

От Нотингам Форест засега не са обявили името на новия мениджър, но английските медии спекулират, че това ще бъде роденият в Гърция австралиец Ангелос Постекоглу, който изведе Тотнъм до трофея в Лига Европа миналия сезон.

#Висша лига 2025/26 #ФК Нотингам Форест #Ангелос Постекоглу #Нуно Ешпирито Санто

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
1
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
2
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
4
Започна 13-тото издание на "Алея на книгата" в София
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
5
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено положение
6
Пожар избухна в Сакар, Община Свиленград обяви частично бедствено...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европейски футбол

Манчестър Сити стигна до споразумение с Висшата лига относно Сделките със свързани лица
Манчестър Сити стигна до споразумение с Висшата лига относно Сделките със свързани лица
Чао, Джиджо! Чао, Джиджо!
Чете се за: 06:42 мин.
Дания изкова важна победа над Гърция в световните квалификации Дания изкова важна победа над Гърция в световните квалификации
Чете се за: 00:57 мин.
Хърватия постигна ценна победа по пътя си към Мондиал 2026 Хърватия постигна ценна победа по пътя си към Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Швейцария записа нов категоричен успех в квалификациите за Мондиал 2026 Швейцария записа нов категоричен успех в квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 02:45 мин.
Италия оцеля в първия си труден тест в ерата "Гатузо" Италия оцеля в първия си труден тест в ерата "Гатузо"
Чете се за: 06:00 мин.

Водещи новини

Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
2600 декара са засегнати от пожара в Рила 2600 декара са засегнати от пожара в Рила
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Сакар Продължава борбата с огъня в Сакар
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Втори ден от визитата на Росен Желязков в Черна гора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ