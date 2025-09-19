Официално: Руснаците ще се състезават под неутрален статут и в Милано/Кортина

Представителите на Русия ще се състезават като неутрални спортисти без национално знаме или химн на Зимните олимпийски игри Милано и Кортина Д'ампецо през 2026 година, съобщи Международният олимпийски комитет.

МОК отстрани Руския олимпийски комитет през октомври 2023 година заради признаването на регионални олимпийски съвети за окупираните от Русия региони на Украйна - Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие, след руската инвазия в Украйна през 2022-а.

"Говорихме и за неутралните спортисти. Това няма да е нищо ново", каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри на пресконференция.