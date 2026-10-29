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Огнище на шарка по кози и овце констатира Агенцията по храните във ферма край Шабла

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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бабх констатира огнище шарка дребните преживни животни първомай
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Първо огнище на шарка е констатирано в област Добрич. Стопанинът сам е подал сигнал, че животните му имат признаци на заболяването, а ветеринарните власти са оказали пълно съдействие за ликвидирането му, съобщиха от Областна дирекция по безопасност на храните в Добрич.

Всичките 134 дребни преживни животни са умъртвени по хуманен начин, а собственикът ще бъде компенсиран по Закона за ветеринарно-медицинската дейност, заяви д-р Пенка Николова, началник отдел „Здравеопазване на животновъдството” в ОДБХ по време на извънредно заседание на Областната епизоотична комисия. Определени са две защитни зони от 5 и 20 километра, в които влизат общините Шабла и Каварна.

Д-р Пенка Николова, началник отдел „Здравеопазване на животновъдството” в ОДБХ - Добрич: "В първата зона, както и във втората мерките са недопускане излизане въобще на дребни преживни животни от обектите, от дворовете на хората. Няма значение дали това са лични стопанства, дали това са големи животновъдни обекти.

Спазени са всички мерки за биосигурност, каза още д-р Николова

Д-р Пенка Николова, началник отдел „Здравеопазване на животновъдството” в ОДБХ - Добрич: "Извършена е веднага дезинфекция на животновъдния обект след ликвидиране на животните и на прилежащите пътища, територии, на транспортните средства, които участваха в процеса на обезвреждането."

От днес започват превантивните мерки по ограничаване на заболяването. Екипи на Агенцията ще обходят 5-километровата зона, където на всеки собственик на дребни преживни животни ще бъде връчен акт за възбрана за напускане на местообитанието им.

Д-р Пенка Николова, началник отдел „Здравеопазване на животновъдството” в ОДБХ - Добрич: "Както и да спазват мерките за биосигурност при влизане и контакт с животните. Това означава да са с облекла и обувки, с които не ходят абсолютно никъде, да внимават с фуража, който използват. Съответно да си извършват дезинфекция на обувки и на всичко, тъй като вирусът много бързо се разпространява."

От ОДБХ апелираха служителите на Гранична полиция и Областната дирекция на МВР да засилят контрола върху превозните средства за нерегламентирано движение на животни.

#шарка #БАБХ #овце

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