Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Щабът към МВР се събира на спешно заседание, гледайте извънредната емисия "По света и у нас"

Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Снимка: БТА
Пожар избухна снощи в нефтопреработвателната рафинерия на "Шеврон" в покрайнините на Лос Анджелис. Пламъците се виждаха от километри, съобщи Асошиейтед прес.

Властите в Ел Сегундо, Калифорния, призоваха жителите да останат по домовете си. В ранните часове на днешния ден пожарът беше локализиран и не представляваше заплаха за обществената безопасност, уточниха от кметството. Евакуации не бяха разпоредени. Пожарът все още не е напълно овладян и пътищата остават затворени, се посочва в изявлението.

От компанията "Шеврон" съобщиха, че няма пострадали и целият персонал е в безопасност. По данни от системите за наблюдение огънят не се е разпространил извън територията на съоръжението. Причината за пожара не е посочена. Полицията и пожарната в Ел Сегундо не дадоха незабавен коментар за инцидента, който според първоначалната информация е избухнал внезапно.

снимки: БТА

От кабинета на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм заявиха, че следят ситуацията и координират действията си с щатските и местните власти, за да бъде гарантирана безопасността на населението. Ел Сегундо е крайбрежен град, разположен на около 1,6 километра южно от международното летище на Лос Анджелис. Кметът на града Карен Бас увери в публикация в Екс, че летището не е засегнато. Рафинерията, работеща от 1911 г., има капацитет за преработка до 290 000 барела суров петрол на ден, включително бензин, реактивно и дизелово гориво, сочи информация от сайта на компанията.

#пожар край Лос Анджелис #пожар в рафинерия

Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко
Богатството на Илън Мъск: Състоянието му надхвърли 500 млрд. долара за кратко
Втори ден блокада в САЩ: Предстоят масови съкращения, обяви Белият дом
Чете се за: 01:05 мин.
Два самолета са се сблъскали по време на излитане в Ню Йорк
Чете се за: 00:25 мин.
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен отпуск
Чете се за: 03:07 мин.
Мирният план за Газа - какъв е отговорът на Хамас
Чете се за: 00:52 мин.
Бюджетна блокада в САЩ: Републиканци и демократи не се споразумяха
Чете се за: 01:25 мин.

Щабът към МВР се събра на спешно заседание
Щабът към МВР се събра на спешно заседание
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Един човек е загинал при наводнението в комплекс "Елените"
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Огромен пожар избухна в рафинерия край Лос Анджелис (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
