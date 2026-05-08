Оклахома и Детройт взеха надмощие на полуфиналите в НБА

"Гръмотевиците" и "Буталата" с нови победи във втория кръг на плейофите.

Оклахома и Детройт взеха надмощие на полуфиналите в НБА
Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех срещу Лос Анджелис Лейкърс със 125:107 в мач от полуфиналите в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). Така шампионите от миналия сезон поведоха с 2:0 победи след двете срещи като домакин и ще пътуват до западния бряг с комфортен аванс за следващите два двубоя в събота и понеделник.

„Гръмотевиците“ спечелиха шести пореден мач от плейофите, след като в първия кръг отстраниха Финикс Сънс с 4:0 победи. Този път обаче това не се случи без затруднения, тъй като техният опонент водеше с 69:64 малко след полувремето и изглеждаше сякаш двубоят ще бъде оспорван до последно. Точно след този момент тимът от щата Оклахома навлезе в обичайната си форма и до края на третата четвърт изгради аванс от 93:80. Лейкърс съкратиха до 92:97, но с нова силна серия шампионите затвориха срещата в своя полза.

Шей Гилджъс-Алекзандър и Чет Холмгрен бяха най-резултатни за домакините с по 22 точки, към които вторият добави 9 борби. Ейджей Мичъл допринесе с 20 точки, а Джаред Маккейн - с 18.

Остин Рийвс блесна за калифорнийци с 31 точки, ЛеБрон Джеймс добави 23, Руи Хачимура реализира 16, а Маркъс Смарт - 14. Лука Дончич за пореден мач можеше единствено да гледа от пейката, тъй като възстановяването му от контузия все още продължава.

Детройт Пистънс също спечели втория си мач и поведе с 2:0 победи в серията си срещу Кливланд Кавалиърс след успех със 107:97. „Буталата“ започнаха далеч по-сигурно срещу този съперник, в сравнение с началото на серията срещу Орландо Меджик в първия кръг, където изостанаха с 1:3, преди да стигнат до обрат с 4:3 победи. Следващият двубой е в събота, когато Кливланд ще домакинства първия от два поредни мача.

Детройт е в серия от пет победи, от които последните четири бяха спечелени с поне 10 точки разлика. В този мач стрелбата на тима от щата Мичиган беше далеч по-добра от тази на техните опоненти, които вкараха едва 7 от 32-те си опита от тройката срещу 14 от 28 за Пистънс.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам записа дабъл-дабъл от 25 точки и 10 асистенции, Тобаяс Харис се отчете с 21 точки и 7 борби, Дънкан Робинсън вкара 5 тройки и общо 17 точки, а Данис Дженкинс вкара 14 точки.

Донован Мичъл бе най-добър за Кавалиърс с 31 точки, Джарет Алън добави 22 точки и 7 борби, а Джеймс Хардън пропусна и четирите си опита отвъд арката и завърши с едва 3 от 13 от игра за общо 10 точки.

#Плейофи на НБА 2026 #Детройт Пистънс #Кливланд Кавалиърс # Лос Анджелис Лейкърс #Оклахома Сити Тъндър

