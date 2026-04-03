Оклахома Сити разби Лейкърс, контузия на Лука Дончич помрачи вечерта

Оклахома Сити постигна категорична победа със 139:96 срещу Лос Анджелис Лейкърс в среща от НБА, но мачът бе белязан от контузията на звездата Лука Дончич.

Looks nasty. This has been ruled a strain and possibly miss up to 4 weeks and could be reevaluated. #NBA pic.twitter.com/mVDANO8D5b — FirstDownMedia (@FirstDownMediaa) April 3, 2026

Гардът на "езерняците“ получи травма в лявото бедро по време на третата част и напусна паркета, като предстои да премине ядрено-магнитен резонанс, който да установи сериозността на състоянието му.

Дончич, който е сред водещите реализатори в лигата и бе в силна серия от мачове, този път остана само с 12 точки, след като бе ограничен от защитата на Оклахома.

Двубоят премина изцяло под контрола на домакините, които водеха убедително още от първото полувреме и не оставиха шанс на Лейкърс, достигайки аванс от над 30 точки.

Като допълнителен проблем за гостите, Остин Рийвс също имаше здравословен проблем в областта на гърба, но успя да доиграе срещата.

В останалите мачове от кръга Шарлът победи Финикс със 127:107, Детройт се наложи над Минесота със 113:108, Кливланд надви Голдън Стейт със 118:111, Портланд спечели срещу Ню Орлиънс със 118:106, а Сан Антонио разгроми ЛА Клипърс със 118:99.

Оклахома Сити продължава да води в Северозападната дивизия с впечатляващ баланс, докато Лейкърс остават начело в Тихоокеанската дивизия въпреки тежкото поражение.