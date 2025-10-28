БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Оклахома Сити Тъндър остава безгрешен след четвърти успех в НБА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:45 мин.
Спорт
Запази

Всичко по-интересно от мачовете в Националната баскетболна асоциация.

Шей Гилджъс-Александър
Снимка: БТА
Слушай новината

Шей Гилджъс-Александър реализира 13 от всичките си 23 точки в третата четвърт на мача, в който Оклахома Сити Тъндър победи Далас Маверикс със 101:94 и остава със 100-процентов актив от началото на първенството на НБА.

Тъндър имаше преднина от 22 точки в четвъртия период от мача, но домакините от Маверикс стопиха пасива си само на 1 пункт минута преди края. Това се случи в период от повече от пет минути и половина, когато Далас направи серия от 15:0 точки.

Но Оклахома отговори с кош от поднасяне на Айзея Хартенстейн, за да увеличи преднината си на три. Тимът на Далас направи атака, за да изравни или поне да намали, но не успешно. Тогава Гилджъс-Александър застана на наказателната линия и 21 секунди преди края на мача подпечата победата.

Новобранецът Купър Флаг, който влезе в Лигата с огромни очаквания, вкара само един кош от девет опита и завърши мача с 2 точки, за разлика от предната вечер. Тогава той наниза 22 и си постави личен рекорд при успеха над Торонто.

Лаури Марканен пък отбеляза рекордните до момента за себе си 51 точки при успеха на Юта Джаз със 138:134 над Финикс след продължение. Отделно той взе и 14 борби под кошовете, а Юта постигна втора победа в три мача през сезона.

Марканен беше безгрешен от наказателната линия, нанизвайки 17 пъти от 17 опита, в това число и решаващ за успеха кош 1.9 секунди преди финалната сирена. Също така мачът е и негов четвърти с 40 точки в кариерата, но пък и първи сезон на играч на Юта с 50 или повече точки от Карл Малоун през 1998-а година.

Кейонте Джордж добави 26 точки и 10 подавания, а Уокър Кеслър се включи в статистиката на "джазмените" с 25 пункта, 11 борби, 4 подавания и 4 блокирани топки. За Финикс Сънс Дивайн Буукър беше начело при реализаторите с 34 точки, в това число пет тройки. Тимът на Финикс успя в един момент от мача днес да преодолее дефицит от 20 точки, но в крайна сметка инкасира трето поредно поражение.

Сан Антонио Спърс е вторият отбор, който постигна четвърти пореден успех в първите си четири мача през сезона, а Виктор Уенбаняма подсигури 121:103 над Торонто Раптърс с 24 точки, 15 борби и два късни коша в решаващите секунди.

Така за първи път от сезон 2017/18 "шпорите" откриват сезона с четири последователни успеха. Стевон Касъл добави 22 точки за това, Харисън Барнс остана с 18. Дивайн Васел приключи мача с 15, а новобранецът Дилън Харпър и Келдън Джонсън останаха с по 11 и 10 борби всеки от тях.

За Торонто Ар Джей Барет приключи мача с 25, докато новобранецът в тима Колин Мъри-Бойлс остана с 19.

Третата поредна победа за Филаделфия дойде със 136:124 над Орландо, като за нея Тайризи Макси вкара 43 точки. Кели Оббре-джуниър остана с 25, но хвана и 10 борби. Тимът на Филаделфия игра днес без голямата си звезда Джоел Ембийд, който имаше процедури около контузията на коляното, което той оперира през април. Новобранецът в техния състав Ви Джей Еджкомб продължава с впечатляващото си представяне, като днес наниза 26 точки и подаде 7 паса.

За Орландо Паоло Банкеро отговори с 32 точки, а Дезмънд Бейн с 24 преди да напусне терена. Франц Вагнер със своите 22 точки не успя да помогне на Орландо да избегнат третата загуба в последните си четири мача.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


Голдън Стейт се справи с Мемфис със 131:118 с 25 точки на Джонатан Къмивга и 20 на Моузес Мууди, като 12 от тях дойдоха в третия период. Брандън Подзиемски помогна с още 23 за успеха на гостите. Стеф Къри този път вкара само 16, но в третата минута на третия период резултатът беше 70:68. Тогава Къри вкара два решителни коша, за да стартира серия на тима си, подпечатала успеха.

Денвър преодоля съпротивата на Минесота в Минеаполис със 127:114, а Никола Йокич направи поредния си трипъл-дабъл. Йокич завърши мача с 25 точки, 19 борби и 10 подавания, а Джамал Мъри беше най-резултатен с 43 пункта. Мъри завърши и с 16 успешни от общо 19 опита за стрелба.

@nba Jamal Murray was all business tonight #NBA #Basketball #Nuggets #JamalMurray ♬ original sound - NBA

Бостън постигна първа победа за сезона, след като надви друг отбор без победа Ню Орлиънс със 122:90. Анфърни Саймънс вкара 25, като беше един от шестимата играчи на тима, завършили мача с двуцифрен личен актив. Пейтън Причард е с 18, а Джордан Пуул отбеляза 22 за Ню Орлиънс.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Оклахома Сити Тъндър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
3
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Баскетбол

Локомотив Пловдив спря Берое в НБЛ
Локомотив Пловдив спря Берое в НБЛ
Дейвид Кравиш ще остане извън терена около четири месеца Дейвид Кравиш ще остане извън терена около четири месеца
Чете се за: 00:57 мин.
Българските баскетболни национали Борислав Младенов и Йордан Минчев регистрираха загуби Българските баскетболни национали Борислав Младенов и Йордан Минчев регистрираха загуби
Чете се за: 01:37 мин.
Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция
Чете се за: 01:05 мин.
Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха
Чете се за: 02:42 мин.
Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция? Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби Еврото в България: Запознаха хората в Хаджидимово с прехода към новата валута и как да избягват злоупотреби
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
По следите на кафявите мечки: свърхпопулация или нарушен баланс в...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ