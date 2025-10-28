Оклахома Сити Тъндър остава безгрешен след четвърти успех в НБА

Шей Гилджъс-Александър реализира 13 от всичките си 23 точки в третата четвърт на мача, в който Оклахома Сити Тъндър победи Далас Маверикс със 101:94 и остава със 100-процентов актив от началото на първенството на НБА.

Тъндър имаше преднина от 22 точки в четвъртия период от мача, но домакините от Маверикс стопиха пасива си само на 1 пункт минута преди края. Това се случи в период от повече от пет минути и половина, когато Далас направи серия от 15:0 точки.

Но Оклахома отговори с кош от поднасяне на Айзея Хартенстейн, за да увеличи преднината си на три. Тимът на Далас направи атака, за да изравни или поне да намали, но не успешно. Тогава Гилджъс-Александър застана на наказателната линия и 21 секунди преди края на мача подпечата победата.

Новобранецът Купър Флаг, който влезе в Лигата с огромни очаквания, вкара само един кош от девет опита и завърши мача с 2 точки, за разлика от предната вечер. Тогава той наниза 22 и си постави личен рекорд при успеха над Торонто.

Лаури Марканен пък отбеляза рекордните до момента за себе си 51 точки при успеха на Юта Джаз със 138:134 над Финикс след продължение. Отделно той взе и 14 борби под кошовете, а Юта постигна втора победа в три мача през сезона.

Марканен беше безгрешен от наказателната линия, нанизвайки 17 пъти от 17 опита, в това число и решаващ за успеха кош 1.9 секунди преди финалната сирена. Също така мачът е и негов четвърти с 40 точки в кариерата, но пък и първи сезон на играч на Юта с 50 или повече точки от Карл Малоун през 1998-а година.

Кейонте Джордж добави 26 точки и 10 подавания, а Уокър Кеслър се включи в статистиката на "джазмените" с 25 пункта, 11 борби, 4 подавания и 4 блокирани топки. За Финикс Сънс Дивайн Буукър беше начело при реализаторите с 34 точки, в това число пет тройки. Тимът на Финикс успя в един момент от мача днес да преодолее дефицит от 20 точки, но в крайна сметка инкасира трето поредно поражение.

CAREER NIGHT for @MarkkanenLauri.



51 PTS (career high)

14 REB

6 3PM

17-17 FTM

2 FTS to seal OT win



The first @utahjazz 50-piece since Karl Malone in 1998! pic.twitter.com/PA6iV5jeQG — NBA (@NBA) October 28, 2025

Сан Антонио Спърс е вторият отбор, който постигна четвърти пореден успех в първите си четири мача през сезона, а Виктор Уенбаняма подсигури 121:103 над Торонто Раптърс с 24 точки, 15 борби и два късни коша в решаващите секунди.

Така за първи път от сезон 2017/18 "шпорите" откриват сезона с четири последователни успеха. Стевон Касъл добави 22 точки за това, Харисън Барнс остана с 18. Дивайн Васел приключи мача с 15, а новобранецът Дилън Харпър и Келдън Джонсън останаха с по 11 и 10 борби всеки от тях.

За Торонто Ар Джей Барет приключи мача с 25, докато новобранецът в тима Колин Мъри-Бойлс остана с 19.

Третата поредна победа за Филаделфия дойде със 136:124 над Орландо, като за нея Тайризи Макси вкара 43 точки. Кели Оббре-джуниър остана с 25, но хвана и 10 борби. Тимът на Филаделфия игра днес без голямата си звезда Джоел Ембийд, който имаше процедури около контузията на коляното, което той оперира през април. Новобранецът в техния състав Ви Джей Еджкомб продължава с впечатляващото си представяне, като днес наниза 26 точки и подаде 7 паса.

За Орландо Паоло Банкеро отговори с 32 точки, а Дезмънд Бейн с 24 преди да напусне терена. Франц Вагнер със своите 22 точки не успя да помогне на Орландо да избегнат третата загуба в последните си четири мача.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)





Голдън Стейт се справи с Мемфис със 131:118 с 25 точки на Джонатан Къмивга и 20 на Моузес Мууди, като 12 от тях дойдоха в третия период. Брандън Подзиемски помогна с още 23 за успеха на гостите. Стеф Къри този път вкара само 16, но в третата минута на третия период резултатът беше 70:68. Тогава Къри вкара два решителни коша, за да стартира серия на тима си, подпечатала успеха.

Денвър преодоля съпротивата на Минесота в Минеаполис със 127:114, а Никола Йокич направи поредния си трипъл-дабъл. Йокич завърши мача с 25 точки, 19 борби и 10 подавания, а Джамал Мъри беше най-резултатен с 43 пункта. Мъри завърши и с 16 успешни от общо 19 опита за стрелба.

Бостън постигна първа победа за сезона, след като надви друг отбор без победа Ню Орлиънс със 122:90. Анфърни Саймънс вкара 25, като беше един от шестимата играчи на тима, завършили мача с двуцифрен личен актив. Пейтън Причард е с 18, а Джордан Пуул отбеляза 22 за Ню Орлиънс.