Олимпиакос спечели Суперкупата на Гърция, Везенков се разписа с 16 точки

Александър Везенков спечели девети трофей с екипа на Олимпиакос в Гърция. Българинът помогна на „червено-белите“ да триумфират за четвърта поредна година със Суперкупата на Гърция.

Във финала в Родос Олимпиакос надви Промитеас Патра с 92:83.

Олимпиакос държеше водачеството през целия мач и имаше аванс от 70:53 в края на третата част, преди Промитеас да намали разликата под 5 точки в средата на последния период.

Промитеас се доближи до 69:73 при оставащи малко повече от шест минути в двубоя, но Везенков бе в основата на увеличаването на преднината на Олимпиакос. Той се разписа за 75:69, отбеляза и един наказателен удар, след като беше фаулиран и малко по-късно отново бе точен за 78:72. Промитеас пак свали дистанцията до 4 точки, но грандът от Пирея не се разколеба и стигна до успеха.

Везенков отбеляза 16 точки и добави 3 борби, и асистенция за 31 минути игра.

Много силен мач направи гръцкият национал Тайлър Дорси, който реализира 23 точки. Гардът обра и индивидуалните награди за Най-резултатен играч и MVP в турнира. Донта Хол и Томас Уолкъп вкараха по 11.

Атанасиос Базинас със 17 точки бе най-резултатен за Промитеас.