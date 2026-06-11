Олимпик Лион привлече носител на Шампионската лига

Седемкратният шампион на Франция Олимпик Лион привлече защитника Ноам Камара от победителя в Шампионската лига Пари Сен Жермен, съобщава агенция АП.

Френският младежки национал се присъедини към тима от Лион под наем тази зима, като сделката включваше опция за закупуване.

От Олимпик Лион обявиха, че Камара вече е подписал с клуба до сезон 2029/2030.

19-годишният Ноам Камара записа два мача в Лига 1 за състава от Лион, който спечели седемте си титли в първенството на Франция от 2002-а до 2008 година.

Трансферната сума е 4.1 милиона евро с допълнителни бонуси до 2 милиона евро, разкриха от Олимпик Лион, който завърши на четвърто място във френската лига.