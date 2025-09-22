Олимпик Марсилия наложи първа загуба на шампиона ПСЖ с ранен гол

Олимпик Марсилия победи Пари Сен Жермен с минималното 1:0 в отложен мач от 5-ия кръг на Лига 1. Найеф Агер бе автор на победното попадение.

Домакините побързаха да открият резултата още в 5-ата минута на стадион "Велодром" в Марсилия. Найеф Агер се разписа с удар с глава от вътрешността на вратарското поле.

В 26-ата минута Амин Гуири можеше да удвои преднината на тима си, но стреля в напречната греда. Малко над минута по-късно попадение на Емерсон бе отменено заради засада на Бенжамен Павар.

След почивката парижани сториха всичко по силите си да възобновят равенството, но Херонимо Рули отрази ударите им. Аржентинецът спаси изстрели на Витиня.

В добавеното време наставникът на домакините Роберто Де Дзерби бе изгонен с червен картон.

Олимпик Марсилия се изкачи до 6-ото място в класирането с актив от 9 точки. ПСЖ е втори с 12 пункта.