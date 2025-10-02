Опасно време: жълт и оранжев код за почти цялата страна

Днес валежите ще са интензивни и на места ще продължат цяло денонощие.

— Оранжев код за обилни дъждове е обявен за: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.

— Жълт код за силни валежи важи за: София-град, части от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, отделни райони във Видин, Монтана и Враца, Плевен, Велико Търново, част от Ловеч, Габрово, част от Пловдив, Стара Загора, Сливен и част от Хасково.

През нощта срещу петък в Западна България дъждът ще преминава в мокър сняг заради понижаващите се температури.