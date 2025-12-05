БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Опасност от наводнения по река Стряма

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Община Калояново алармира за критични участъци

Община Калояново отново алармира за критично състояние на река Стряма и сериозна опасност от наводнения. След специален обход и обследване на водното течение местната власт настоява за незабавни действия, които да предотвратят повторение на разрушителните събития от 2022 година.

Според жителите и кметовете на осем населени места, през последните три месеца са подадени десетки сигнали за натрупани наноси, паднали дървета и гъста растителност в коритото на реката. Тези препятствия могат да доведат до повишаване на водното ниво и преливане при по-сериозни валежи.

"Чувстваме се отговорни и ангажирани да защитим жителите и имотите им. Не искаме отново, както преди три години, да описваме щети от наводнения", заяви в "Денят започва" секретарят на Община Калояново Павел Павлов.

Той подчерта, че при евентуално новопридошли води, рискът от разливи е реален:

"При високи води наноси и падналата дървесна маса ще забентят реката и ще доведат до сериозни разливи по цялото ѝ поречие в общината."

Според направения обход, най-критичните участъци са в горната част на общината. Най-застрашени са селата Песнопой, Иван Вазово, Горна и Долна махала.

"Особено в Песнопой има некоригиран участък, който при прииждане на води няма да удържи и реката ще се разлее, както през 2022 година", каза Стефан Павлов – главен специалист "Стопански дейности" – Община Калояново.

По думите му, в няколко села коритото е обрасло с гъста дървесна и храстовидна растителност, а вътре в течението са се образували наносни острови, които допълнително стесняват преминаването на водата. В коритото все още има и дървесен материал, отнесен от наводненията през 2022 г.

Общината отчита, че част от дигите са стабилни, но силно обрасли с дървета и храсти.

"Това също може да се превърне в проблем при високи води", отбеляза Павел Павлов.

След обхода междуведомствената комисия, назначена от областния управител на Пловдив, е потвърдила риска.

"Г-жа Янчева заяви, че ще сигнализира министъра на земеделието и храните и ще се предприемат необходимите мерки", посочи Стефан Павлов.

Кметът на Община Калояново също е изпратил официално писмо за спешни действия. Местната власт настоява първо да започне спешно премахване на сухи дървета и прегради в течението, а в дългосрочен план – проектиране и изграждане на нови диги и корекции там, където реката е излязла от коритото си.

"Преди три години описахме щетите и направихме необходимото. Притесняваме се, че ще ни се наложи отново да правим същото, признават от общината", каза още Павлов.

Предприетите действия след предишните наводнения са били частични:

"Извадиха се големи количества дървесна маса, но тя беше оставена встрани в самото корито – това е проблем", уточни Стефан Павлов.

Жителите на осемте засегнати села и местната власт настояват държавните институции да реагират незабавно, за да не се стига до нови наводнения като тези през 2022 година.

#община Калояново #река Стряма #опасност от наводнения

