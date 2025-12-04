Блокадите на границата с Гърция продължават

Втори ден блокади на българо-гръцката граница при ГКПП "Кулата – Промахон". Опашки от тежкотоварни камиони и от двете страни на граничния преход се струпват през последните 24 часа. След преговори между българските и гръцките власти и представители на земеделските организации бяха отваряни часови пояси, в които част от струпаните камиони да преминават границата. Ограничения за тирове пътуващи към Гърция бяха въведени и на другия граничен пункт в Югозападна България "Илинден – Ексохи" край Гоце Делчев.

След 12 часово чакане и километрични опашки от тирове, гръцките протестиращи отваряха прозорци, в който десетки камиони преминаваха граничния преход и в двете посоки. През няколко часа блокадата за камиони беше възстановявана отново.

Василиос - фермер от Серес: "Ще протестираме докато не получим всички субсидии за нашите ниви. Имаме огромни загуби заради щетите, които имаме. Не можем повече да издържим, идват празници, как ще изхранваме семействата си. Никой не го интересува това."

Александър Стамболийски - шофьор на тир в Гърция: "Доста зле влияе на бизнеса. Имайте предвид, че голяма част от продукцията, дори самата земеделска продукция, която се кара с хладилни товарни автомобили, трябва да се извозва по някакъв начин. В момента и товарните автомобили стоят и самите земеделци не продават продукция. Така че това влияе зле на всички. Предните такива протести на фермерите бяха изчислени някъде около 20 милиона загубите за една седмица. Което е доста сериозно."

Българските власти остават в постоянен контакт с гръцките си колеги и протестиращите земеделци. Няма да спират и опитите за договаряне на прозорци, в които тежкотованият трафик от България към Гърция да преминава поетапно.

гл. инспектор Стойчо Траянов - началник на ГРУ - Петрич: "Не знаем какво ще се случи, в непрекъснат контакт сме с гръцките власти директен или чрез контактния център, днес пак преговаряме с тях да договорим някакви прозорци да се пропуска движението."

Недоволството на земеделците в Гърция коментира и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

Кириакос Мицотакис - министър-председател на Гърция: "Винаги сме готови за диалог. Но вярвам и че нашите фермери разбират, че екстремните действия, продълженото затваряне на магистрали и митнически пунктове и блокирането на летища не помагат на тяхната кауза. Тези неща създават проблеми за други обществени групи, особено след като правителството обеща, че декември ще бъде месец на значителна подкрепа за фермерите."

Вътрешните преговори в земеделските организации в Гърция и тези с правителството ще продължат. За утре в някои части на Гърция е обявен червен код за обилни валежи. Прогнозите са, че дъждът може да спре блокадите в някои части на страната.