Затвориха ГКПП "Илинден – Ексохи" за тирове, движението през "Кулата – Промахон" отново е спряно

На българо-гръцката граница движението през ГКПП "Кулата – Промахон" отново беше спряно към южната ни съседка. Ограничено остава и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през ГКПП "Илинден" – Ексохи, съобщиха от АПИ. Шофьорите изчакват на място.

Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Над 100 машини тежка техника са разположени на ГКПП "Кулата – Промахон" от гръцка страна. Заради блокадите опашките от тежкотоварни камиони по магистрала "Струма" беше близо 10 километра, но след 12:00 ч. започна да намалява.

Българските гранични власти са в постоянни преговори с гръцките си колеги за поетапно пропускане на тежкотоварния трафик.

Темата коментира и гръцкият премиер.

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Винаги сме готови за диалог. Но вярвам и че нашите фермери разбират, че екстремните действия, продължителното затваряне на магистрали и митнически пунктове и блокирането на летища не помагат на тяхната кауза. Тези неща създават проблеми за други обществени групи, особено след като правителството обеща, че декември ще бъде месец на значителна подкрепа за фермерите."

