БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът започва консултации с парламентарните групи -...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са...
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план и без забавяне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Правителството одобри 1,2 млн. лева за необходимите за извеждането на плавателния съд дейности

Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план и без забавяне
Снимка: БТА
Слушай новината

Операцията по изтегляне на заседналия танкер "Кайрос" край Ахтопол върви по график, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Правителството одобри 1,2 млн. лева за необходимите за извеждането на плавателния съд дейности. Договорът с изпълнител се очаква да бъде сключен до края на деня.

Вече тече подготовка на техниката и мобилизация на специализираните екипи. Финалният етап по преместването на кораба до безопасна позиция в Бургаския залив е планиран за неделя, ако метеорологичните условия са добри. За операцията ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор за осигуряване на електрозахранване и повдигане на котвата.

#танкер край Ахтопол #танкер "Кайрос"

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
1
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
2
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Александър Томов, коалиционен партньор от "БСП - Обединена левица": Народът поиска голяма промяна и ние сме дължни да я дадем
3
Александър Томов, коалиционен партньор от "БСП - Обединена...
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
4
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на народните избраници
5
Политически лабиринт и ходове след оставката - коментар на...
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора
6
Пуснаха Сретен Йосич след 13 години в затвора

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
2
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
3
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
6
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...

Още от: Регионални

Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник
Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
Чете се за: 00:22 мин.
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата" и "Илинден" Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:25 мин.
Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция
Чете се за: 01:35 мин.
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"? Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"?
Чете се за: 00:57 мин.
Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Президентът започва консултации с парламентарните групи - вижте кога
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите Атанас Зафиров: Правителството подаде оставка, водено от отговорността към гражданите
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила ЕК: Решенията за влизането на България в еврозоната са приети и остават в сила
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Граничарското куче Бояр откри над 70 кг марихуана, укрита в газови...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ