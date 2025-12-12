Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" край Ахтопол се изпълнява по план и без забавяне

Операцията по изтегляне на заседналия танкер "Кайрос" край Ахтопол върви по график, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Правителството одобри 1,2 млн. лева за необходимите за извеждането на плавателния съд дейности. Договорът с изпълнител се очаква да бъде сключен до края на деня.

Вече тече подготовка на техниката и мобилизация на специализираните екипи. Финалният етап по преместването на кораба до безопасна позиция в Бургаския залив е планиран за неделя, ако метеорологичните условия са добри. За операцията ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор за осигуряване на електрозахранване и повдигане на котвата.