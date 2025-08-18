Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата кола-убиец и автобус

Оперирана е младата жена, пострадала тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Интервенцията се е състояла днес, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

Операцията е извършена от травматологичният екип на доц. Михаил Рашков. От лечебното заведение посочват, че това е първа от поредицата операции, които предстои да премине пациентката. Жената остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а преди ден Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.