Оперираха младата жена, пострадала тежко при удара между летящата кола-убиец и автобус

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Интервенцията се е състояла днес

посланикът рсм благодари пирогов спасяването пострадали пожара кочани
Снимка: Архив/БТА
Оперирана е младата жена, пострадала тежко при пътнотранспортното произшествие между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Интервенцията се е състояла днес, съобщиха от УМБАЛСМ "Пирогов".

Операцията е извършена от травматологичният екип на доц. Михаил Рашков. От лечебното заведение посочват, че това е първа от поредицата операции, които предстои да премине пациентката. Жената остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов".

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а преди ден Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

