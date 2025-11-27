Опит за плащане с фалшиво евро във Варна

Измамник се опита да плати таксито си във Варна с фалшива 20-еврова банкнота.

Мъжът е задържан. Какво, обаче трябва да знаем и как да разпознаем неистинските банкноти?

От полицията огбясниха, че въпросната фалшива банкнота не притежава нито един от характерните белези за истинска банкнота. На нея е било написано ясно на няколко места, че е фалшива. Въпреки това таксиметровият шофьор се е заблудил. Случаят е от 21–22 ноември.

„Лицето влиза в таксиметровия автомобил, казва посока за движение, обикаля няколко улици и се връща на същото място и му предлага 20-еврова банкнота, като му заявява, че няма други пари. Таксиметровият шофьор я взима, връща ресто, без да обърне внимание“, обясни инсп. Милен Анестев - отдел „Икономическа полиция“ в ОДМВР–Варна.

Полицията е установила лицето. Той е задържан многократно за подобни измами. Образувано е досъдебно производство.

От полицията призовават хората да бъдат внимавателни за подобни измами.

Най-уязвима група от подобни измами са възрастните хора, казаха от полицията. Затова е добре да бъдат придружавани от роднини, ако отиват да сменят валута.

Вижте в прякото включване на Петко Петков.