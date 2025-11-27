След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокойен

Рано тази сутрин в района на триъгълника на властта изглежда, че нищо не е станало там вчера. Ситуацията е съвсем спокойна, премахнати са всички ограждения, които бяха сложени през вчерашния ден, както и е премахната сцената, на която имаше поставен LED екран, на който всички присъстващи тук имаха възможност да гледат заседанието на бюджетната комисия.

Протестът стартира в 18 часа, когато протестиращите се събраха пред сградата на Народното събрание, а малко по-късно я наобиколиха и блокираха всички входове и изходи на сградата, за да не може депутатите да я напуснат. През по-късните часове на вчерашния ден се стигна и до ескалации.

"По време на самото събитие бяха хвърлени множество стъклени и пластмасови бутилки, имаше и пиротехнически изделия по полицейските служители. Имаше лице, което се качи върху полицейски автомобил, дори е увредило камера от системата ни за видеонаблюдение. За действията на полицейските служители е изпратено от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи писмо до кмета на Столична община с искане за изготвяне на заповед от кмета за прекратяване на въпросното събитие, което го виждаме. Сега дали въпросната заповед е връчена не мога да кажа, но тъй като най-вероятно и в момента позатихва ескалацията на напрежението, може и да не е дадена въпросната заповед. Има трима пострадали колеги. Един от колегите след оказване на медицинска помощ е освободен, другите двама колеги са все още в болнични заведения и им се оказва такава помощ", обясни снощи главен инспектор Иван Георгиев от СДВР.

Малко след полунощ, около 1 часа през нощта, част от депутатите, които бяха блокирани в сградата на Народното събрание, успяха да излязат. А дали днешното пленарно заседание, което е обявено за 9 часа, ще започне навреме, предстои да разберем.