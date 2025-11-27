БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени полицаи

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че трима техни служители са ранени

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Среднощна блокада на парламента заради бюджета за следващата година. Блокирани депутати, ескалация на напрежението и ранени полицаи – белязаха недоволството на гражданите. Протестиращите блокираха всички входове на парламента и изградиха импровизирана барикада от контейнери за смет.

Полицията използва сълзотворен спрей, за да отблъсне протестиращи, които блокираха автомобил на парламента. От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че трима техни служители са ранени.

Недоволството започна в 18 часа, а напрежението ескалира малко след 22 часа, когато протестът изгради импровизирана барикада на булевард „Дондуков“.

Малко преди полунощ протестът приключи, но със заявка да продължи. А част от депутатите напуснаха сградата на парламента под полицейска охрана.

„Този бюджет… имаме едни данъци, които никой нямаше да вдига, пък изведнъж се оказа, че ще вдигаме данъци. Изненада. Другото е харченето на пари – гледаме го навсякъде, гледаме го в Щатите, в Западна Европа… Ние нямаме пари — кога ги изкарахме, че ще ги харчиме?“

„Той както и на семейството ми бърка в джоба отвсякъде. Аз имам малък бизнес и абсолютно по всякакъв начин съм засегнат, както и съпругата ми с максималния доход.“

„Много ми се иска като отида да гласувам на избори, след това да мога спокойно да си ходя на работа и да не трябва с чайче след работа да седя тук… Корупцията е толкова повсеместна, че искаме малко нормалност, бе хора, малко нормалност.“

