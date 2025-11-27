Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени полицаи

Среднощна блокада на парламента заради бюджета за следващата година. Блокирани депутати, ескалация на напрежението и ранени полицаи – белязаха недоволството на гражданите. Протестиращите блокираха всички входове на парламента и изградиха импровизирана барикада от контейнери за смет.

Полицията използва сълзотворен спрей, за да отблъсне протестиращи, които блокираха автомобил на парламента. От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че трима техни служители са ранени.

Недоволството започна в 18 часа, а напрежението ескалира малко след 22 часа, когато протестът изгради импровизирана барикада на булевард „Дондуков“.

Малко преди полунощ протестът приключи, но със заявка да продължи. А част от депутатите напуснаха сградата на парламента под полицейска охрана.

„Този бюджет… имаме едни данъци, които никой нямаше да вдига, пък изведнъж се оказа, че ще вдигаме данъци. Изненада. Другото е харченето на пари – гледаме го навсякъде, гледаме го в Щатите, в Западна Европа… Ние нямаме пари — кога ги изкарахме, че ще ги харчиме?“