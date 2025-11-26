БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 17 млн. лева за нови сгради на градини, училища и спортни площадки

У нас
Правителството одобри 17 341 386 лева за общините за осигуряване на дейности по програмите за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища, за изграждане и програмата за ремонт и изграждане на нови спортни площадки и физкултурни салони, както и за инвестиционни проекти на общините Пловдив, Петрич и Марица.

По програмата за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2025 до момента са изпълнени проекти за 45 детски градини, по които са разкрити 2862 нови места. В 30 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

За периода 2024 - 2027 г. по същата програма до момента са изплатени 26 296 362 лв. Два от стартиралите 92 проекта вече са приключили.

Отпускат се и средства за проекти за спортни площадки и физкултурни салони. До момента по тази програма са изградени 22 физкултурни салона, като продължават дейностите по общо стартиралите 130 проекта. Готови са и 234 спортни площадки.

На заседанието си днес кабинетът одобри 2 120 242 лева за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини поради липса на свободни места. Средствата се предоставят за 1755 деца от пет общини - Столичната община, Пловдив, Варна, Родопи и Аксаково.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 юли до 14 септември и ще бъдат преведени по бюджетите, на общините. По тази мярка се компенсират семейства на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

#Министерски съвет #детски градини #финансиране #училища

