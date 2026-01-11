БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев и жълт код за опасно време в страната

опасно зимно време европа наводнения студ поледици
Снимка: БТА
Днес е обявено предупреждение за опасно време в голяма част от България. Има оранжев код за четири области и жълт код за още 19, което означава, че метеорологичните условия могат да създадат сериозни затруднения.

В областите Добрич, Разград, Русе и Силистра е в сила оранжев код. Това е по-високата степен на предупреждение и означава, че се очакват опасни условия като силен вятър, снеговалежи и поледици. Хората в тези райони трябва да бъдат особено внимателни и по възможност да ограничат пътуванията.

Жълт код е обявен за още 19 области в страната. Там също се очаква усложнена обстановка със сняг, дъжд, силен вятър и заледявания. Жълтият код означава, че времето не е екстремно, но може да бъде опасно, ако не се внимава.

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
81 години от Кървавата Коледа

