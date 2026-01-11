Оранжев и жълт код за опасно време в страната

Днес е обявено предупреждение за опасно време в голяма част от България. Има оранжев код за четири области и жълт код за още 19, което означава, че метеорологичните условия могат да създадат сериозни затруднения.

В областите Добрич, Разград, Русе и Силистра е в сила оранжев код. Това е по-високата степен на предупреждение и означава, че се очакват опасни условия като силен вятър, снеговалежи и поледици. Хората в тези райони трябва да бъдат особено внимателни и по възможност да ограничат пътуванията.

Жълт код е обявен за още 19 области в страната. Там също се очаква усложнена обстановка със сняг, дъжд, силен вятър и заледявания. Жълтият код означава, че времето не е екстремно, но може да бъде опасно, ако не се внимава.