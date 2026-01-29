БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Организаторите провеждат последни репетиции за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри

Гледайте церемонията по откриване, в петък, 6-и февруари, от 21:00 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

Зимни Олимпийски игри Милано/Кортина 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

Във временен репетиционен комплекс до историческия стадион „Сан Сиро“ в Милано, церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри придобива завършен, докато стотици професионални танцьори и доброволци усъвършенстват последните детайли на спектакъла, пише агенция Ройтерс.

Над 1300 изпълнители, включително около 1200 доброволци от 27 държави, се подготвят от месеци в шатрата. Но само седмица преди вдигането на завесата на 6 февруари, репетициите са на път да се преместят от комплекса на самия футболен стадион. „Сан Сиро“ обаче няма да бъде единствената сцена на шоуто.

Споделяйки световното внимание със столицата на Ломбардия Милано, няколко други ски курорта в Северна Италия ще споделят събитието: съ-домакинът Кортина д'Ампецо, Ливиньо във Валтелина и Предацо в провинция Тренто, което ще отбележи първата „широко разпространена церемония“ в историята на Игрите.

Креативният директор Марко Балич, ветеран на олимпийските и параолимпийски церемонии, включително откриването на Зимните игри в Торино през 2006-а, е изградил шоу около гръцката концепция за „хармония“, разбирана като срещата на града и планините, човека и природата и многото култури, които споделят олимпийското пространство.

„20 години след Торино, това е различна страна и различен свят. Днес искаме да покажем, че Италия, макар и малка, е повлияла на света чрез дизайн, мода и храна. С тази церемония искаме да признаем това наследство, а също така да използваме олимпийската сцена, за да подновим посланието за мир и споделени човешки ценности“, каза Балич.

Шоуто ще разкаже италианската история, култура и идентичност по съвременен и забавен начин.

„Церемонията трябва също така да накара хората да се усмихнат“, каза пред Ройтерс Мария Лаура Ясконе, директор на церемониите към организационния комитет на Милано-Кортина, по време на обиколка на репетиционната палатка.

Костюмите ще бъдат от основно значение за предаването на културните корени на Италия и особено подходящ избор е Милано - една от европейските модни столици. Дизайнерът Масимо Кантини Парини е ръководил създаването на повече от 1400 костюма, произведени в кратки срокове от миналия август.

„Изтласкахме напред „италианското“, доколкото можехме“, каза той, докато се разхождаше из обширната гардеробна, добавяйки, че дизайните се основават повече на исторически препратки, отколкото на съвременни тенденции.

Също така, специална почит ще бъде отдадена на покойния моден дизайнер Джорджо Армани, който почина през 2025-а.

Пътешествието през италианската история ще включва почит към изтъкнати фигури като Леонардо да Винчи и Христофор Колумб. Въпреки че последният се превърна в противоречива фигура, Ясконе каза, че „всичко ще бъде третирано по лек и елегантен начин, без намерение за провокация“.

Музиката ще заеме централно място с Андреа Бочели, Марая Кери, Лаура Паузини и италианския рапър Гали ще бъдат сред изпълнителите. На трибуните ще присъстват десетки държавни и правителствени глави, включително вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

Италианският президент Серджо Матарела ще получи специална почит, един от няколкото важни момента от вечерта, които организаторите пазят в тайна.

Задържането на вниманието на милиарди зрители за два часа и половина предаване на живо е основно предизвикателство в епоха, доминирана от 60-секундни клипове. Балич каза, че отговорът се крие в „емоцията, създадена по италиански“.

„Ние празнуваме по зрелищен начин, с ясни ценности, които обединяват и трогват хората“, каза той.

Наред със зрелищността, церемонията по откриването ще включва всички ключови моменти, изисквани от протокола на МОК, от клетвите на спортисти, треньори и съдии до парада на делегациите, който ще се проведе в безпрецедентен формат благодарение на структурата с множество съоръжения.

Спортистите ще преминат по обичайния азбучен ред, но делегациите ще бъдат разделени на четирите места, за да се намали необходимостта от пътуване. Телевизионната режисура ще вплете различните места в един общ разказ. Също така, за първи път в олимпийската история, два жертвеника - един на "Арко дела Паче" в Милано и друг на площад "Дибона" в Кортина - ще бъдат запалени едновременно.

„Този ​​момент ще бъде спектакъл в спектакъла, отдавайки почит на светостта на огъня“, каза Ясконе.

Събитието вероятно ще послужи като последен, исторически финал за „Сан Сиро“, тъй като стадионът в крайна сметка ще бъде изведен от експлоатация, а на негово място ще бъде построено ново съоръжение.

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри, в петък, 6-и февруари, от 21:00 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

Свързани статии:

Още от: Milano / Cortina 2026

