БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:07 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Осака се класира за първи голям финал от три години насам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Нейна съперничка ще бъде сензацията на домакините Виктория Мбоко.

Наоми Осака
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившата №1 в световната ранглиста по тенис при жените Наоми Осака се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000 от три години. Четирикратната носителка на титли от Големия шлем достигна до мача за титлата в канадския град Монреал след победа с 6:2, 7:6(7) над Клара Таусон от Дания.

Японката взе първия сет без особени затруднения за малко над половин час, но играта се завърза във втория сет. В него Осака на два пъти повеждаше с пробив, но Таусон веднага успяваше да го върне и в крайна сметка да форсира тайбрек. В него датчанката започна по-добре и поведе с 5-2, като стигна и до два сетбола при 6-4. Тя обаче не успя да ги реализира, което даде шанс на бившата №1 в света веднага го използва, за да спечели сета и мача след 9-7 точки.

На финала нейна съперничка ще бъде представителката на домакините Виктория Мбоко. 18-годишната канадка продължи приказката си, като отстрани Елена Рибакина от Казахстан с 1:6, 7:5, 7:6(4), за да се класира за първия си финал на подобно ниво.

Мбоко започна катастрофално срещата и загуби първия сет с 1:6 гейма, след като допусна три пробива. Във втория сет канадката подобри представянето си, поведе с 3:0 гейма и макар да допусна изравняване при 5:5, успя да спечели със 7:5.

Истинските трудности за тийнейджърката обаче предстояха в решителния трети сет, в който Рибакина поведе с пробив и имаше мачбол на свой сервис при 5:4 гейма. След това бившата шампионка от Уимбълдън достигна и до нов пробив и нов шанс да сервира за спечелването на мача при 6:5 гейма, но отново не успя да завърши мисията си. Това даде импулса изцяло на страната на по-неопитната Мбоко и тя взе тайбрека със 7-4 точки, печелейки последните три разигравания.

Досега Наоми Осака и Виктория Мбоко не са се изправяли една срещу друга.

#Виктория Мбоко #WTA 1000 в Монреал #Наоми Осака

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
1
Кабинетът одобри създаването на "Магазин за хората"
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и произведени ли са в България?
2
Къде е трябвало да бъдат разпространявани фалшивите евро и...
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
3
Връщаме се към жегата и жаркото слънце: Живакът отново удря 38°
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
4
Катастрофа между кола и камион временно блокира пътя за Велинград
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки „духовни водачи“, които използват пропаганда с лъжехристиянски елементи
5
Светият Синод предупреди за гастролиращи нео-индуистки...
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки
6
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари на територията на страната са локализирани
4
Шефът на пожарната: Огънят в Пирин е овладян, всички тежки пожари...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Тенис

Шампионите от US Open ще вземат 5 милиона долара в тазгодишното издание
Шампионите от US Open ще вземат 5 милиона долара в тазгодишното издание
Томова стартира срещу американка на турнира WTA 1000 в Синсинати Томова стартира срещу американка на турнира WTA 1000 в Синсинати
Чете се за: 01:00 мин.
Хачанов ще спори с Шелтън за титлата от Мастърса в Торонто Хачанов ще спори с Шелтън за титлата от Мастърса в Торонто
Чете се за: 01:42 мин.
Шейнгезихт приключи участието си в Таусте Шейнгезихт приключи участието си в Таусте
Чете се за: 00:35 мин.
Виктория Томова се класира за основната схема на турнира в Синсинати Виктория Томова се класира за основната схема на турнира в Синсинати
Чете се за: 01:15 мин.
Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на турнир по тенис в Италия Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на турнир по тенис в Италия
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро Икономическа полиция със съвети как да разпознаем фалшивото евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
"Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон "Градът на хобитите" и бойни топки са част от новите находки на Перперикон
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ще има ли среща Тръмп - Зеленски - Путин?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Влизат в сила новите американски мита за 69 държави, ЕС ще се...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Колекционерски търг: Очаква се мечът на Дарт Вейдър да се продаде...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ