Осака се класира за първи голям финал от три години насам

Бившата №1 в световната ранглиста по тенис при жените Наоми Осака се класира за първия си финал на турнир от сериите WTA 1000 от три години. Четирикратната носителка на титли от Големия шлем достигна до мача за титлата в канадския град Монреал след победа с 6:2, 7:6(7) над Клара Таусон от Дания.

Японката взе първия сет без особени затруднения за малко над половин час, но играта се завърза във втория сет. В него Осака на два пъти повеждаше с пробив, но Таусон веднага успяваше да го върне и в крайна сметка да форсира тайбрек. В него датчанката започна по-добре и поведе с 5-2, като стигна и до два сетбола при 6-4. Тя обаче не успя да ги реализира, което даде шанс на бившата №1 в света веднага го използва, за да спечели сета и мача след 9-7 точки.

На финала нейна съперничка ще бъде представителката на домакините Виктория Мбоко. 18-годишната канадка продължи приказката си, като отстрани Елена Рибакина от Казахстан с 1:6, 7:5, 7:6(4), за да се класира за първия си финал на подобно ниво.

Мбоко започна катастрофално срещата и загуби първия сет с 1:6 гейма, след като допусна три пробива. Във втория сет канадката подобри представянето си, поведе с 3:0 гейма и макар да допусна изравняване при 5:5, успя да спечели със 7:5.

Истинските трудности за тийнейджърката обаче предстояха в решителния трети сет, в който Рибакина поведе с пробив и имаше мачбол на свой сервис при 5:4 гейма. След това бившата шампионка от Уимбълдън достигна и до нов пробив и нов шанс да сервира за спечелването на мача при 6:5 гейма, но отново не успя да завърши мисията си. Това даде импулса изцяло на страната на по-неопитната Мбоко и тя взе тайбрека със 7-4 точки, печелейки последните три разигравания.

Досега Наоми Осака и Виктория Мбоко не са се изправяли една срещу друга.