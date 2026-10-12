Осем медала за български състезатели на международни турнири по джу джицу

Български състезатели от софийския клуб Twisted Jiu Jitsu взеха участие в две

международни състезания по бразилско джу джицу, проведени на 9–11 октомври 2026 г. в

Лисабон, Португалия.

Те спечелиха общо 3 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала от международния турнир

Lisbon International Open и Европейското първенство за деца (European Kids IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi

Championship 2026), организирани от Международната федерация по бразилско джу джицу

(IBJJF).

Дара Панайотова спечели четири медала — три златни и един сребърен на

Lisbon International Open.

В състезанието с кимоно (Gi) тя завоюва сребро в категория Super Heavy и злато в абсолютната

категория след три победи — две по точки и една със събмишън. В турнира без кимоно (No-Gi) Дара спечели две златни отличия — в категория Super Heavy и в

абсолютната категория, където постигна две победи, една със събмишън и една по точки.

Николай Пейчин Иванов завоюва сребърен медал на европейското първенство по

бразилско джу джицу без кимоно за деца, при сивите колани в категория до 31 кг. След победа

със събмишън той достигна до финала, където отстъпи на своя съперник.

Максим Димитров Георгиев спечели сребърен медал при жълтите колани в категория до

55 кг. След победа по точки той достигна до финала, където отстъпи на своя съперник.

Тодор Събев Тинтеров завоюва бронзов медал при оранжевите колани в тежка категория.

След победа със събмишън той достигна до полуфинала, където отстъпи на своя съперник.

Климент Морозов спечели бронзов медал при жълтите колани в категория до 63 кг.

„Участието в международни състезания е важна част от развитието на младите състезатели. То

им дава възможност да натрупат опит и да видят резултатите от работата си в залата. Доволни

сме от представянето на отбора и продължаваме да работим за следващите им успехи“,

коментира Александър Станев, треньор в Twisted Jiu Jitsu.

Twisted Jiu Jitsu е най-голямата академия по бразилско джу джицу в България, с две

тренировъчни бази и общо три зали в София. Клубът е част от международната асоциация Caio

Terra Association, развива детска школа и подготвя състезатели за участие в национални и

международни турнири.



