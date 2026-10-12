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Осем медала за български състезатели на международни турнири по джу джицу

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Спорт
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Три от отличията са златни.

Осем медала за български състезатели на международни турнири по джу джицу
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Български състезатели от софийския клуб Twisted Jiu Jitsu взеха участие в две
международни състезания по бразилско джу джицу, проведени на 9–11 октомври 2026 г. в
Лисабон, Португалия.

Те спечелиха общо 3 златни, 3 сребърни и 2 бронзови медала от международния турнир
Lisbon International Open и Европейското първенство за деца (European Kids IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi
Championship 2026), организирани от Международната федерация по бразилско джу джицу
(IBJJF).

Дара Панайотова спечели четири медала — три златни и един сребърен на
Lisbon International Open.

В състезанието с кимоно (Gi) тя завоюва сребро в категория Super Heavy и злато в абсолютната
категория след три победи — две по точки и една със събмишън. В турнира без кимоно (No-Gi) Дара спечели две златни отличия — в категория Super Heavy и в
абсолютната категория, където постигна две победи, една със събмишън и една по точки.

Николай Пейчин Иванов завоюва сребърен медал на европейското първенство по
бразилско джу джицу без кимоно за деца, при сивите колани в категория до 31 кг. След победа
със събмишън той достигна до финала, където отстъпи на своя съперник.

Максим Димитров Георгиев спечели сребърен медал при жълтите колани в категория до
55 кг. След победа по точки той достигна до финала, където отстъпи на своя съперник.

Тодор Събев Тинтеров завоюва бронзов медал при оранжевите колани в тежка категория.
След победа със събмишън той достигна до полуфинала, където отстъпи на своя съперник.
Климент Морозов спечели бронзов медал при жълтите колани в категория до 63 кг.

Участието в международни състезания е важна част от развитието на младите състезатели. То
им дава възможност да натрупат опит и да видят резултатите от работата си в залата. Доволни
сме от представянето на отбора и продължаваме да работим за следващите им успехи“,
коментира Александър Станев, треньор в Twisted Jiu Jitsu.

Twisted Jiu Jitsu е най-голямата академия по бразилско джу джицу в България, с две
тренировъчни бази и общо три зали в София. Клубът е част от международната асоциация Caio
Terra Association, развива детска школа и подготвя състезатели за участие в национални и
международни турнири.

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