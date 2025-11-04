Още един българин дебютира в колежанското първенство на САЩ

Иван Спиров направи официален дебют с екипа на Кливланд Стейт в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници стартираха с грешна стъпка новия сезон в Първа дивизия. Момчетата на Роб Съмърс отстъпиха драматично при визитата си на Лойола Чикаго с 88:91 на старта.

Спиров се включи от резервната скамейка и остана в игра 6 минути. За това време бившият младежки национал не успя да се разпише, като завърши с 3 борби. Освен това крилото не отправи и нито една стрелба към коша на съперника.

Следващият мач за „викингите“ ще бъде на 7 ноември, петък, когато ще приемат Капитал.

Първото полувреме премина под знака на поделеното надмощие и в неговия край гостите фиксираха 51:50. Интригата се заплете и в хода на второто, но в последните секунди домакините измъкнаха успеха.

Даян Неса блесна с 25 точки и 11 борби за Вайкингс.