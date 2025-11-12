Легендарният баскетболист Майкъл Рей Ричардсън загуби битката с рака

На 70-годишна възраст си отиде Майкъл Рей Ричардсън. Бившият баскетболист загуби битката с рака. През февруари 1986 г. звездата на Ню Йорк Никс и Ню Джърси Нетс се превърна в първия играч, получил доживотна забрана заради употреба на наркотични вещества.

Две години по-късно НБА отмени решението си, но Ричардсън вече беше избрал да продължи кариерата си в Европа. Там той игра успешно за клубове като Виртус Болоня, Сплит, Ливорно, Антиб, Шоле и Форли, преди окончателно да се оттегли от активна състезателна дейност през 2002 г., за да започне треньорска кариера.

По време на осемгодишния си престой в НБА (1978-1986 г.) Майкъл имаше впечатляващи средни показатели, записвайки 14.8 точки, 7 асистенции, 5.5 борби и 2.6 откраднати топки в 556 мача.

Сред отличията му са четири участия в Мача на звездите, две включвания в най-добрия защитен отбор, три пъти титлата за най-много откраднати топки и веднъж тази за най-добър подавач на сезона. Мнозина го смятат за най-великия играч, който никога не е бил включен в Залата на славата на Нейсмит.