ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 01:47 мин.

Александър Гавалюгов допринесе за нова победа на Санта Клара в САЩ

от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Бившият юношески баскетболен национал с нови добри изяви в колежанското първенство.

александър гавалюгов изведа санта клара две поред колежанско първенство сащ
Снимка: Santa Clara University Men's Basketball/Facebook
Александър Гавалюгов продължава с добрите си изяви и помогна на Санта Клара да остане перфектен в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници заслужиха успеха при визитата си на Екзейвиър Юнивърсити след 87:68.

Гавалюгов се включи от резервната скамейка и отново даде да се разбере, че ще играе основна роля в Бронкос. Бившият юношески национал постави името си сред реализаторите. Гардът завърши с 10 точки, 1 борба, 2 асистенции и 1 открадната топка за 20 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция и 2/3 зад дъгата.

По този начин баскетболистите на Хърб Сендек са с пълен актив от три победи през новия сезон отвъд океана. На 16 ноември (неделя) Гавалюгов и компания ще бъдат домакини на Невада Юнивърсити.


Гостите взеха надмощие още през първото полувреме, в което не се забавиха с натрупването на двуцифрена разлика и след неговия край се изстреляха при 39:20. Тенденцията не се промени и при подновяването на играта и това бе всичко.

Илайджа Махи завърши с 18 точки за Санта Клара.

#Колежанско първенство по баскетбол на САЩ #Санта Клара Юнивърсити # Александър Гавалюгов

