БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Спиров и Кливланд Стейт с тежко поражение в колежанското първенство на САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Бившият младежки национал приключи с 2 точки, 5 борби и 1 асистенция за 11 минути.

Иван Спиров
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Иван Спиров и Кливланд Стейт не успяха да прибавят още един успех на своята сметка в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници допуснаха поражение при гостуването си на Нортуестърн Юнивърсити след 63:110.

Спиров се включи от пейката и се задържа в игра 11 минути. Бившият младежки национал приключи с 2 точки, 5 борби и 1 асистенция за това време. При стрелбата си тежкото крило бе 1/3 от средно разстояние. Момчетата на Роб Самърс вече имат победа и две загуби в Първа дивизия отвъд океана.

Следващият мач за Спиров и компания ще бъде на 15 ноември, събота, когато ще гостуват на Кент Стейт.

Интригата до голяма степен се изпари още през първото полувреме, спечелено от домакините с 53:28. След паузата промяна отново не последва и мачът се доигра.

Деян Неса наниза 15 точки за „викингите“.

#Кливланд Стейт #Иван Спиров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
4
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
6
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Световен баскетбол

Александър Гавалюгов допринесе за нова победа на Санта Клара в САЩ
Александър Гавалюгов допринесе за нова победа на Санта Клара в САЩ
На 88-годишна възраст почина легендата на баскетбола Лени Уилкинс На 88-годишна възраст почина легендата на баскетбола Лени Уилкинс
Чете се за: 02:50 мин.
Александър Гавалюгов изведе Санта Клара до две поред в колежанско първенство на САЩ Александър Гавалюгов изведе Санта Клара до две поред в колежанско първенство на САЩ
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Гавалюгов дебютира с успех в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов дебютира с успех в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
Още един българин дебютира в колежанското първенство на САЩ Още един българин дебютира в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Дий Бост ще продължи кариерата си в бразилския Фламенго Дий Бост ще продължи кариерата си в бразилския Фламенго
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката? На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Идва ли краят на рекордно дългата бюджетна блокада в САЩ?
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ