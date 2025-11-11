Иван Спиров и Кливланд Стейт с тежко поражение в колежанското първенство на САЩ

Иван Спиров и Кливланд Стейт не успяха да прибавят още един успех на своята сметка в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници допуснаха поражение при гостуването си на Нортуестърн Юнивърсити след 63:110.

Спиров се включи от пейката и се задържа в игра 11 минути. Бившият младежки национал приключи с 2 точки, 5 борби и 1 асистенция за това време. При стрелбата си тежкото крило бе 1/3 от средно разстояние. Момчетата на Роб Самърс вече имат победа и две загуби в Първа дивизия отвъд океана.

Следващият мач за Спиров и компания ще бъде на 15 ноември, събота, когато ще гостуват на Кент Стейт.

Интригата до голяма степен се изпари още през първото полувреме, спечелено от домакините с 53:28. След паузата промяна отново не последва и мачът се доигра.

Деян Неса наниза 15 точки за „викингите“.