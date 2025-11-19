Александър Гавалюгов и Санта Клара продълават с победите в колежанското първенство на САЩ

Александър Гавалюгов и Санта Клара запазиха отличния си актив в колежанското първенство на САЩ, записвайки пета победа. Българинът и неговите съотборници надиграха Айдахо Стейт с 64:55 у дома.

Гавалюгов намери място в стартовата петица за първи път от началото на сезона и допринесе за успеха на Бронкос.

Бившият юношески национал записа 6 точки, 2 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 22 минути в игра. При стрелбата си той бе 2/2 от средно разстояние, 0/5 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Крисчън Хамънд наниза 16 точки за Санта Клара.

На 22 ноември (събота) Гавалюгов и компания ще приемат Луизиана Лафайет.