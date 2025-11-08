БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Гавалюгов изведе Санта Клара до две поред в колежанско първенство на САЩ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Бившият юношески баскетболен национал се развихри за новия си отбор.

александър гавалюгов изведа санта клара две поред колежанско първенство сащ
Снимка: Santa Clara University Men's Basketball/Facebook
Слушай новината

Александър Гавалюгов блесна с пълна сила и бе сред основните фактори за втория пореден успех на Санта Клара в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници сломиха МакКнийз Стейт със 79:67 в мач, който се изигра пред тяхна публика.

Гавалюгов се включи от резервната скамейка, но това по никакъв начин не ги спря да даде заявка, че ще играе сериозна роля в редиците на Бронкос. Бившият юношески национал финишира сред топреализаторите. Гардът се отличи с 19 точки и 3 борби за 22 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 зад дъгата и 2/3 от средна дистанция.

По този начин баскетболистите на Хърб Сендек са с пълен актив от две победи през новия сезон отвъд океана. На 11 ноември (вторник) Гавалюгов и неговите съотборници ще имат визита на Екзейвиър Юнивърсити.


Гостите бяха в ролята на лидери през голяма част от мача, но домакините имаха последната дума в неговия край за пълен обрат и да се оттеглят в съблекалнята при 37:33. В хода на второто полувреме Бронкос показаха още по-добро лице, особено в офанзивен план, с което авансът им придоби двуцифрени изражения до финалната сирена.


Илайджа Махи също се разписа с 19 точки за Санта Клара

