Александър Гавалюгов изведе Санта Клара до две поред в колежанско първенство на САЩ

Александър Гавалюгов блесна с пълна сила и бе сред основните фактори за втория пореден успех на Санта Клара в колежанското първенство на САЩ. Българинът и неговите съотборници сломиха МакКнийз Стейт със 79:67 в мач, който се изигра пред тяхна публика.

Гавалюгов се включи от резервната скамейка, но това по никакъв начин не ги спря да даде заявка, че ще играе сериозна роля в редиците на Бронкос. Бившият юношески национал финишира сред топреализаторите. Гардът се отличи с 19 точки и 3 борби за 22 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/8 зад дъгата и 2/3 от средна дистанция.

По този начин баскетболистите на Хърб Сендек са с пълен актив от две победи през новия сезон отвъд океана. На 11 ноември (вторник) Гавалюгов и неговите съотборници ще имат визита на Екзейвиър Юнивърсити.

Гостите бяха в ролята на лидери през голяма част от мача, но домакините имаха последната дума в неговия край за пълен обрат и да се оттеглят в съблекалнята при 37:33. В хода на второто полувреме Бронкос показаха още по-добро лице, особено в офанзивен план, с което авансът им придоби двуцифрени изражения до финалната сирена.

Илайджа Махи също се разписа с 19 точки за Санта Клара