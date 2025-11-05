Александър Гавалюгов дебютира с успех в колежанското първенство на САЩ

Александър Гавалюгов направи своя официален дебют с екипа на Санта Клара в колежанското първенство на САЩ. Баскетболистите на Хърб Сендек надиграха тима на Хъмболт Стейт с 83:53 у дома.

Домакините решиха всичко в своя полза още през първото полувреме, спечелено с 45:25. При подновяването на играта Бронкос не намалиха оборотите и затвърдиха своето превъзходство до финалната сирена.

Гавалюгов се включи от резервната скамейка и допринесе за разгрома на Бронкос. Бившият юношески национал до 18-годишна възраст остана на крачка от преминаването на двуцифрената точкова бариера. Гардът завърши с 8 точки, 2 борби и 3 асистенции за 23 минути, в които се задържа на паркета. При стрелбата си той бе 1/3 от средна дистанция и 2/7 зад дъгата.

Илайджа Махи отбеляза 14 точки за победителите.

На 8 ноември (събота) Гавалюгов и новите му съотборници ще приемат МакКнийз Стейт.