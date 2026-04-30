Още едно голямо име се оттегли от "Ролан Гарос"

Джак Дрейпър няма да участва на „Ролан Гарос“ заради контузия в коляното, съобщи самият той.

24-годишният британец продължава да изпитва здравословни проблеми, след като през последната година бе извън игра близо осем месеца заради сериозна травма в ръката. От завръщането си през февруари Дрейпър е изиграл едва девет мача в пет турнира, като по-рано този месец се отказа още в първия кръг в Барселона срещу Томас Ечевери. Впоследствие му бе диагностицирано увреждане на колянното сухожилие.

Въпреки първоначалните надежди да бъде готов за втория турнир от Големия шлем за сезона, Дрейпър е взел решение да не рискува с участието си в Париж и да насочи усилията си към възстановяване за сезона на трева и Уимбълдън в края на юни.

„Коляното ми се подобрява, но медицинските съвети са да пропусна „Ролан Гарос“. Колкото и да е разочароващо да не играя в още един турнир от Големия шлем, важно е да не прибързвам с натоварването, особено в мачове от пет сета на клей. След травмата в ръката тренировъчният ми процес беше ограничен и вярвам, че с повече време за възстановяване ще се върна на нивото, което искам“, написа тенисистът в социалните мрежи.

Преди по-малко от година Дрейпър се намираше сред водещите имена в тура, след като спечели титлата в Индиън Уелс и достигна до финала на Мастърс 1000 турнира в Мадрид.

Британецът се присъединява към списъка с отсъстващи от „Ролан Гарос“, сред които е и Карлос Алкарас.